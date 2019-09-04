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Семья Бекхэмов, Николь Кидман, Джеймс Миддлтон с собакой и другие гости церемонии GQ в Лондоне

В галерее «Тейт Модерн» в Лондоне прошла ежегодная церемония вручения премии GQ Men of the Year Awards — ее присуждают за достижения в сферах моды, спорта и культуры.
Дэвид Бекхэм, Николь Кидман, Виктория Бекхэм
Дэвид Бекхэм, Николь Кидман и Виктория Бекхэм

Церемонию, которая прошла уже в 22-й раз, в этом году вел британский актер Майкл Шин, а за трапезу отвечал сам великий и ужасный Гордон Рамзи.

Виктория Бекхэм
Аида Гарифуллина
В этом году почетной награды удостоились Дэвид Бекхэм («Специальная награда редакции»), Джеймс Эллрой («Писатель года»), Николь Кидман («Актриса года»), Тэрон Эджертон, звезда фильма об Элтоне Джоне «Рокетмэн» («Актер года»), 80-летний Иэн МакКеллен, которого назвали «Легендой», и другие звезды.

И, кстати, на церемонии можно было заметить родного брата Кейт Миддлтон, 32-летнего Джеймса Миддлтона.

Совсем скоро подобная церемония пройдет и в Москве. Российское издание GQ наградит лучших из лучших 10 сентября.

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04 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
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Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Бруклин Бекхэм, Кайли Миноуг, Николь Кидман

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Гай Ричи, что с тобой, что за дед. Таким ведь классным чуваком был.

  • Николь Кидман для меня загадка. На мероприятиях всегда плохое платье, плохая прическа и макияж. Сейчас фильм смотрю с ней - идеальная! Как?!

  • А где ж беременный живот у Николь Кидман? Вот только была статья и ее фото с животом.

  • Сэм душка, 13 фото такие счастливые.

  • У Винни Харлоу классный образ, а Вики Бэкхем лучше не фоткаться с высокой Николь, сразу так несуразно смотрится рядом.

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