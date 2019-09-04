Семья Бекхэмов, Николь Кидман, Джеймс Миддлтон с собакой и другие гости церемонии GQ в Лондоне

В галерее «Тейт Модерн» в Лондоне прошла ежегодная церемония вручения премии GQ Men of the Year Awards — ее присуждают за достижения в сферах моды, спорта и культуры.

Дэвид Бекхэм, Николь Кидман и Виктория Бекхэм

Церемонию, которая прошла уже в 22-й раз, в этом году вел британский актер Майкл Шин, а за трапезу отвечал сам великий и ужасный Гордон Рамзи.

Аида Гарифуллина

В этом году почетной награды удостоились Дэвид Бекхэм («Специальная награда редакции»), Джеймс Эллрой («Писатель года»), Николь Кидман («Актриса года»), Тэрон Эджертон, звезда фильма об Элтоне Джоне «Рокетмэн» («Актер года»), 80-летний Иэн МакКеллен, которого назвали «Легендой», и другие звезды.

И, кстати, на церемонии можно было заметить родного брата Кейт Миддлтон, 32-летнего Джеймса Миддлтона.

Совсем скоро подобная церемония пройдет и в Москве. Российское издание GQ наградит лучших из лучших 10 сентября.