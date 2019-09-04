Джанабаева, Меладзе, Эрнст и другие гости премьерного показа нового фильма Тодоровского

В минувший вторник в столице состоялась премьера новой ленты Валерия Тодоровского «Одесса». Курортную комедию пришел посмотреть весь свет отечественного шоу-бизнеса.

3 сентября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Одесса», который выйдет в широкий прокат уже в этот четверг.

Режиссером ленты выступил Валерий Тодоровский, известный по ставшему культовым фильму «Стиляги» и не менее популярному сериалу «Оттепель».

На этот раз режиссер снова обратился к прошлому и снял лирическую комедию про жизнь в начале 1970-х на одном из самых популярных курортов СССР.



Актерский состав получился очень звездным — главные роли в картине исполнили Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт и многие другие не менее известные артисты.



Светлана Хоркина

Такой внушительный каст не мог не привлечь внимание зрителей, в том числе и звездных. Премьера «Одессы» собрала самых ярких представителей отечественного кинематографа и шоу-бизнеса.



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Кроме того, одними из первых «Одессу» посмотрели Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, Юлия Снигирь, которая только вернулась с Венецианского кинофестиваля, Юрий Антонов, Аглая Тарасова и многие другие селебы.

1 2 3 ... 34 Валерий Тодоровский и Евгения Брик с дочерью

Действие фильма разворачивается летом 1970-го в Одессе, в самый разгар отпускного сезона. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу (Леонид Ярмольник) и Раисе Ировне (Ирина Розанова), прилетает из Москвы зять Борис (Евгений Цыганов), журналист-международник, и его 8-летний сын Валерик. В день их прилета в городе объявляют карантин и закрывают въезд и выезд. Борис вынужден остаться в незапланированном отпуске, который навсегда изменит его жизнь.