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Джанабаева, Меладзе, Эрнст и другие гости премьерного показа нового фильма Тодоровского

В минувший вторник в столице состоялась премьера новой ленты Валерия Тодоровского «Одесса». Курортную комедию пришел посмотреть весь свет отечественного шоу-бизнеса. 
 
 

3 сентября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Одесса», который выйдет в широкий прокат уже в этот четверг.

Режиссером ленты выступил Валерий Тодоровский, известный по ставшему культовым фильму «Стиляги» и не менее популярному сериалу «Оттепель». 

На этот раз режиссер снова обратился к прошлому и снял лирическую комедию про жизнь в начале 1970-х на одном из самых популярных курортов СССР.

Актерский состав получился очень звездным — главные роли в картине исполнили Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт и многие другие не менее известные артисты. 

Светлана Хоркина
Светлана Хоркина

Такой внушительный каст не мог не привлечь внимание зрителей, в том числе и звездных. Премьера «Одессы» собрала самых ярких представителей отечественного кинематографа и шоу-бизнеса. 

Появилась на спецпоказе и гимнастка Светлана Хоркина, переставшая скрывать свою вторую беременность

Кроме того, одними из первых «Одессу» посмотрели Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, Юлия Снигирь, которая только вернулась с Венецианского кинофестиваля, Юрий Антонов, Аглая Тарасова и многие другие селебы. 

Действие фильма разворачивается летом 1970-го в Одессе, в самый разгар отпускного сезона. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу (Леонид Ярмольник) и Раисе Ировне (Ирина Розанова), прилетает из Москвы зять Борис (Евгений Цыганов), журналист-международник, и его 8-летний сын Валерик. В день их прилета в городе объявляют карантин и закрывают въезд и выезд. Борис вынужден остаться в незапланированном отпуске, который навсегда изменит его жизнь.

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04 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Пресс-служба
Теги

Светлана Хоркина, Валерий Тодоровский, Евгения Брик, Юлия Снигирь, Аглая Тарасова, Константин Эрнст, Ксения Раппопорт, Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе, Александр Буйнов, Анна Цуканова-Котт, Алика Смехова, Елена Воробей, Юрий Антонов, Ирина Розанова, Александр Любимов, Валерий Сюткин, Надежда Бабкина, Евгений Гор, Василий Уткин, Ингрид Олеринская, Алексей Серебряков, Леонид Ярмольник, Виктор Дробыш, Александр Коган, Андрей Смоляков, Аркадий Укупник, Павел Лунгин, Мария Лемешева, Ирина Рахманова, Михаил Грушевский, Владимир Вишневский, Юрий Николаев

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  • Елена Воробей с картофельных полей вырвалась в таких джинсах?)

  • Рахманову не узнать, воробей как пугало с огорода)

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