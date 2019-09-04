Roses Musk: Наталья Бардо, Юлианна Караулова, Стефания Маликова и другие звезды оценили легендарный аромат Montale

Аромат бренда Montale Roses Musk («Розовый мускус») празднует свое десятилетие! По случаю юбилея была выпущена лимитированная коллекция, для которой был разработан эксклюзивный флакон — специально к Vogue Fashion's Night Out.
Среди тех, кто проникся нотками чувственной болгарской розы и белого мускса, были Наталья Бардо, Яна Рудковская, Юлия Барановская, Екатерина Стриженова, Юлианна Караулова и многие другие селебрити.
Все девушки оценили не только непревзойденный аромат, но и дизайн флакона, отметив, что Montale Roses Musk станет идеальным украшением зеркального столика, а также стильным аксессуаром. Согласны?