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Roses Musk: Наталья Бардо, Юлианна Караулова, Стефания Маликова и другие звезды оценили легендарный аромат Montale

3 сентября в столице прошло модное мероприятие Fashion's Night Out, организованное журналом Vogue. В рамках вечеринки в ЦУМе звезды посетили корнер Montale, чтобы послушать аромат Roses Musk.
Наталья Бардо
Наталья Бардо

Аромат бренда Montale Roses Musk («Розовый мускус») празднует свое десятилетие! По случаю юбилея была выпущена лимитированная коллекция, для которой был разработан эксклюзивный флакон — специально к Vogue Fashion's Night Out.

4 сентября у всех гостей модной вечеринки в ЦУМе была возможность оценить легендарный аромат.

Среди тех, кто проникся нотками чувственной болгарской розы и белого мускса, были Наталья Бардо, Яна Рудковская, Юлия Барановская, Екатерина Стриженова, Юлианна Караулова и многие другие селебрити. 

Все девушки оценили не только непревзойденный аромат, но и дизайн флакона, отметив, что Montale Roses Musk станет идеальным украшением зеркального столика, а также стильным аксессуаром. Согласны? 

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04 сентября 2019
Текст Woman.ru

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