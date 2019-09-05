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Анфиса Чехова, Екатерина Стриженова и другие звезды присмотрели себе наряды сезона весна-лето 2020

С 3 по 6 сентября в Москве проходит выставка Collection Premiere Moscow. Павильоны «Экспоцентра» посетили Анфиса Чехова, Ирина Пегова, Екатерина Стриженова и другие звезды. 
Виктория Андреянова и Екатерина Стриженова
Виктория Андреянова и Екатерина Стриженова

Тридцать третья выставка Collection Premiere Moscow в самом разгаре. В шестнадцати павильонах ЦВК «Экспоцентр» 1300 брендов из 35 стран представляют коллекции сезона весна-лето 2020. 

Событие не смогли пропустить многие селебрити: одни побывали на выставке впервые, другие же приезжают сюда уже который год.

Так, среди экспозиций были замечены Анфиса Чехова, Екатерина Стриженова, Ирина Пегова, Елена Малышева, Олеся Бословяк, Светлана Мастеркова, Екатерина Одинцова, Ольга Кабо и другие. Звезды получили возможность оценить новинки сезона не только от дизайнеров со всего мира, но и коллекции российских производителей.

К слову, специальным гостем церемонии открытия CPM стал Максим Аверин. «Я рад открывать выставку в этом году. Здорово, что такие мероприятия проходят в Москве. Здесь случаются интересные знакомства, рождаются идеи, люди придумывают общий бизнес», — отметил актер и телеведущий.  

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05 сентября 2019
Текст Саша Белая
Фото PR Trend

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