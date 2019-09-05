Анфиса Чехова, Екатерина Стриженова и другие звезды присмотрели себе наряды сезона весна-лето 2020

Тридцать третья выставка Collection Premiere Moscow в самом разгаре. В шестнадцати павильонах ЦВК «Экспоцентр» 1300 брендов из 35 стран представляют коллекции сезона весна-лето 2020.
Так, среди экспозиций были замечены Анфиса Чехова, Екатерина Стриженова, Ирина Пегова, Елена Малышева, Олеся Бословяк, Светлана Мастеркова, Екатерина Одинцова, Ольга Кабо и другие. Звезды получили возможность оценить новинки сезона не только от дизайнеров со всего мира, но и коллекции российских производителей.
К слову, специальным гостем церемонии открытия CPM стал Максим Аверин. «Я рад открывать выставку в этом году. Здорово, что такие мероприятия проходят в Москве. Здесь случаются интересные знакомства, рождаются идеи, люди придумывают общий бизнес», — отметил актер и телеведущий.