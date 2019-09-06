«Влечение»: кто из звезд не устоял перед очарованием Марио Касаса

5 сентября в Москву прилетел Марио Касас. Испанский актер представил Катерине Шпице, Виктории Дайнеко и другим звездам свой сериал «Влечение».

Марио Касас

Столицу все чаще посещают иностранные артисты. Очередной гость прилетел к нам из солнечной Испании: 5 сентября в Москву прибыл Марио Касас (да-да, тот самый красавчик Аче из слезливой драмы «Три метра над уровнем неба»). Актер привез в Россию сериал «Влечение» со своим участием.



Утром Марио провел небольшую пресс-конференцию для журналистов, после чего отправился любоваться пасмурной Москвой.

Возле отеля The Ritz-Carlton, где остановился актер, собралась толпа поклонниц, которые — буквально — чуть не разорвали красавца-испанца.

Вечером примерно та же картина ждала Касаса на премьере его сериала в кинотеатре «Москва». Красную дорожку окружили девушки, желая сфотографироваться или просто полюбоваться Марио. На звездном показе первых эпизодов также были замечены Катерина Шпица, Липа Тетерич, Виктория Дайнеко, Александра Ребенок и другие.

Во время своего приветственного слова Касас отметил, что когда создатели сериала предложили ему самому выбрать страну, в которой бы он хотел представить «Влечение», он, не раздумывая, отдал предпочтение России. «В сериале я часто буду голым», — между делом упомянул актер, обеспечив тем самым миллионные просмотры каждой серии, которые, к слову, можно будет увидеть только на платформе More.tv.