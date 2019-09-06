Роман Абрамович, Ксения Собчак, Иван Ургант и другие звезды на открытии 7-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow

На этой неделе Москва станет главным культурным центром Европы. Все потому, что в столице проходит 7-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Торжественное открытие уже посетили все самые-самые — Роман Абрамович, Андрей Малахов, Полина Аскери и многие другие знаменитости.

Маргарита Пушкина и Андрей Малахов

С 6 по 8 сентября в Москве проходит масштабная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Выставка претендует стать самым масштабным культурным событием Европы этой осени. Все потому, что в ней участвует более трехсот художников из 14 стран — России, Италии, Франции, США и многих других.

Иван Ургант и Ксения Собчак

Торжественное открытие ярмарки состоялось в минувший четверг. Несмотря на то, что все основные события мероприятия (кураторские выставки, лекции и так далее) начинаются лишь с 6 сентября, вернисаж посетило свыше четырех тысяч человек.

Светлана Бондарчук

Экспозицию Cosmoscow уже успели оценить десятки знаменитостей. На выставке были замечены Иван Ургант, Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Алена Долецкая и множество других поклонников современного искусства.

Роман Абрамович

Ради культурного события в Москву прилетел даже Роман Абрамович! В последние годы олигарх крайне редко бывает в России, но при этом активно поддерживает родную культуру и в скором времени даже планирует провести русский фестиваль в Израиле.



Cosmoscow проводится в России с 2010 года с подачи коллекционера и мецената Маргарите Пушкиной. Помимо задачи представить вниманию зрителей современное искусство во всем его разнообразии, мероприятие помогает познакомиться и объединиться отечественным и иностранным коллекционерам, художникам, галеристам и благотворителям.



В этот раз ярмарка будет открыта для посещения вплоть до 8 сентября в Гостином дворе Москвы.

