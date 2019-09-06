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Роман Абрамович, Ксения Собчак, Иван Ургант и другие звезды на открытии 7-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow

На этой неделе Москва станет главным культурным центром Европы. Все потому, что в столице проходит 7-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Торжественное открытие уже посетили все самые-самые — Роман Абрамович, Андрей Малахов, Полина Аскери и многие другие знаменитости. 
Андрей Малахов
Маргарита Пушкина и Андрей Малахов

С 6 по 8 сентября в Москве проходит масштабная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Выставка претендует стать самым масштабным культурным событием Европы этой осени. Все потому, что в ней участвует более трехсот художников из 14 стран — России, Италии, Франции, США и многих других. 

Иван Ургант, Ксения Собчак
Иван Ургант и Ксения Собчак

Торжественное открытие ярмарки состоялось в минувший четверг. Несмотря на то, что все основные события мероприятия (кураторские выставки, лекции и так далее) начинаются лишь с 6 сентября, вернисаж посетило свыше четырех тысяч человек. 

Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук

Экспозицию Cosmoscow уже успели оценить десятки знаменитостей. На выставке были замечены Иван Ургант, Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Алена Долецкая и множество других поклонников современного искусства. 

Роман Абрамович
Роман Абрамович

Ради культурного события в Москву прилетел даже Роман Абрамович! В последние годы олигарх крайне редко бывает в России, но при этом активно поддерживает родную культуру и в скором времени даже планирует провести русский фестиваль в Израиле. 

Cosmoscow проводится в России с 2010 года с подачи коллекционера и мецената Маргарите Пушкиной. Помимо задачи представить вниманию зрителей современное искусство во всем его разнообразии, мероприятие помогает познакомиться и объединиться отечественным и иностранным коллекционерам, художникам, галеристам и благотворителям. 

В этот раз ярмарка будет открыта для посещения вплоть до 8 сентября в Гостином дворе Москвы.

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06 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Пресс-служба
Теги

Андрей Малахов, Иван Ургант, Ксения Собчак, Роман Абрамович, Светлана Бондарчук, Алена Долецкая, Алена Ахмадуллина, Борис Белоцерковский, Полина Аскери, Андрей Бартенев, Александр Петров, Артем Королев, Снежана Георгиева, Дарья Веледеева, Мария Кравцова (Марика), Сабина Ахмедова, Наталья Османн, Надежда Оболенцева, Анастасия Винокур, Полина Киценко, Александр Добровинский, Татьяна Геворкян, Виктория Газинская, Ян Гэ, Влад Лисовец, Дина Немцова, Эвелина Хромченко, Галина Мазаева, Юлия Калманович, Маша Цигаль, Дарья Михалкова, Ясмина Муратович, Екатерина Одинцова, Алла Акперова, Елена Крыгина, Изета Гаджиева, Айдан Салахова, Изольда Ишханишвили, Илона Столье, Ингрид Олеринская, Анастасия Романцова, Ксения Князева, Фрол Буримский, Маргарита Лиева, Мари Коберидзе, Марианна Максимовская, Татьяна Рогаченко

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4 комментария Добавить комментарий
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  • И где же живот у Собчак?! На днях мусолили её беременность

  • Ну и где баременая Собчак?

  • Собчак явно не равнодушна к Урганту. Даже несмотря на предстоящую свадьбу, старается не упустить возможность к нему «приклеится». Ургант, по всей видимости, невероятно рад очередной встрече)

  • Опять наш родименький бомонд собрался. И как всегда-кто в сапогах, кто в шлепанцах))) Мне понравились Полина Юмашева, Снежана Георгиева и Сабина Ахмедова. Бусы Одинцовой улыбнули, моя бабушка так накручивала несколько рядов. Смешные туфельки у девушки на 10 фото, наверно новый тренд будет) А Фрол почему без своей мадамы Сергиенко?

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Гость 2019-08-21 13:36:00
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