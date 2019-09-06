Роман Абрамович, Ксения Собчак, Иван Ургант и другие звезды на открытии 7-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow

С 6 по 8 сентября в Москве проходит масштабная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Выставка претендует стать самым масштабным культурным событием Европы этой осени. Все потому, что в ней участвует более трехсот художников из 14 стран — России, Италии, Франции, США и многих других.
Торжественное открытие ярмарки состоялось в минувший четверг. Несмотря на то, что все основные события мероприятия (кураторские выставки, лекции и так далее) начинаются лишь с 6 сентября, вернисаж посетило свыше четырех тысяч человек.
Экспозицию Cosmoscow уже успели оценить десятки знаменитостей. На выставке были замечены Иван Ургант, Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Алена Долецкая и множество других поклонников современного искусства.
Ради культурного события в Москву прилетел даже Роман Абрамович! В последние годы олигарх крайне редко бывает в России, но при этом активно поддерживает родную культуру и в скором времени даже планирует провести русский фестиваль в Израиле.
Cosmoscow проводится в России с 2010 года с подачи коллекционера и мецената Маргарите Пушкиной. Помимо задачи представить вниманию зрителей современное искусство во всем его разнообразии, мероприятие помогает познакомиться и объединиться отечественным и иностранным коллекционерам, художникам, галеристам и благотворителям.
В этот раз ярмарка будет открыта для посещения вплоть до 8 сентября в Гостином дворе Москвы.