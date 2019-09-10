Константин Хабенский, Марина Зудина, Надежда Михалкова и другие актеры стали зрителями авангардного спектакля

Предъюбилейный 99-й сезон в Театре им. Вахтангова открылся спектаклем «Пер Гюнт» Юрия Бутусова. Премьеру посетили Надежда Михалкова, Марина Зудина, Павел Табаков и другие знаменитости.

В Москве состоялась премьера спектакля «Пер Гюнт»

7 и 8 сентября в рамках фестиваля «Черешневый лес» в Театре им. Вахтангова состоялась премьера спектакля «Пер Гюнт» по знаменитой пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена. Это первая работа Юрия Бутусова на посту главного режиссера театра, который он занял год назад.



Гостями премьерных показов стали Константин Хабенский, Марина Зудина, Павел Табаков, Надежда Михалкова, Арина Шарапова и другие знаменитости. Заняв первые ряды в зрительном зале, звезды погрузились в бутусовский мир — парадоксальный, абсурдистский и захватывающий.

«Есть мнение, что это вскрытие человеческих болячек, гнойников, что, безусловно, так. Но конкретных рецептов, как лечить эти язвы, в произведении не дается. В целом, перед нами величайшая пьеса о милосердии, о любви, которую я задумал поставить еще 10 лет назад», — признался режиссер. Главные роли в «Пер Гюнте» играют Евгения Крегжде, Яна Соболевская, Павел Попов, Юрий Цокуров, Аделина Гизатуллина и Сергей Волков.