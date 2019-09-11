Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Виктория Короткова, Милана Тюльпанова, Дарья Клюкина и другие звезды на открытии pop-up-магазина Jimmy Choo

В минувший понедельник в ЦУМе состоялось торжественное открытие pop-up-пространства модного Дома Jimmy Choo. Вечеринку по случаю важного для бренда события посетили Мария Погребняк, Виктория Короткова, Алена Чехова и многие другие — попросту говоря, весь свет столицы. 
 
 

9 сентября в ЦУМе прошла громкая вечеринка, посвященная открытию в главном премиум-магазине страны магазина Jimmy Choo. Оценить новое фэшн-пространство собрались главные модницы Москвы.

Сначала гости знакомились с экспозицией магазина, позировали фотографам и делали селфи на фоне новой монограммы бренда. 

Помимо этого, знаменитостям удалось пообщаться с креативным директором Jimmy Choo Сандрой Чой, которая специально прилетела в Москву. 

После презентации Сандра пригласила гостей продолжить вечер в ресторане Buro.TSUM. 

Живая музыка, жаркие танцы, вкусные коктейли и еда — мероприятие продолжалось до глубокой ночи!

Особенным сюрпризом для гостей вечеринки стало выступление Юлии Пересильд. Кажется, музыкальное увлечение актрисы уже не совсем похоже на простое хобби — знаменитость то и дело (и с большим удовольствием) появляется со своей группой на разных светских событиях. 

Праздничный ужин Jimmy Choo посетили Яна Рудковская, Дарья Клюкина, Снежана Георгиева, Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили, Милана Тюльпанова и многие другие. 

Перейти к обсуждению


11 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Пресс-служба, @inga.berman/Instagram
Теги

Резо Гигинеишвили, Яна Рудковская, Дарья Клюкина, Алена Чехова, Милана Тюльпанова, Рената Пиотровски, Снежана Георгиева, Мария Погребняк, Ксения Соловьева, Мари Коберидзе, Надежда Оболенцева, Виктория Короткова, Стелла Аминова, Оксана Бондаренко, Наталья Суркова, Ясмина Муратович, Аделина Шарипова, Маруся Фомина, Мария Лобанова, Ольга Панченко

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.