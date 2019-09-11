Виктория Короткова, Милана Тюльпанова, Дарья Клюкина и другие звезды на открытии pop-up-магазина Jimmy Choo

9 сентября в ЦУМе прошла громкая вечеринка, посвященная открытию в главном премиум-магазине страны магазина Jimmy Choo. Оценить новое фэшн-пространство собрались главные модницы Москвы.
Помимо этого, знаменитостям удалось пообщаться с креативным директором Jimmy Choo Сандрой Чой, которая специально прилетела в Москву.
После презентации Сандра пригласила гостей продолжить вечер в ресторане Buro.TSUM.
Особенным сюрпризом для гостей вечеринки стало выступление Юлии Пересильд. Кажется, музыкальное увлечение актрисы уже не совсем похоже на простое хобби — знаменитость то и дело (и с большим удовольствием) появляется со своей группой на разных светских событиях.
Праздничный ужин Jimmy Choo посетили Яна Рудковская, Дарья Клюкина, Снежана Георгиева, Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили, Милана Тюльпанова и многие другие.