Юлия Снигирь, чета Стриженовых и другие звезды оценили «Тайну печати дракона» с Джеки Чаном

11 сентября в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера российско-китайской картины «Тайна печати дракона». На красной дорожке были замечены Юлия Снигирь, Наталья Бочкарева и другие звезды.

Юрий Колокольников, Анна Чурина и Сергей Сельянов

Через несколько дней, 19 сентября, в широкий прокат выйдет приключенческий фильм «Тайна печати дракона», сценаристом и режиссером которого выступил Олег Степченко. Несмотря на то, что картина российского производства, большая часть съемок проходила в Китае (как того обязывает сюжет), а ведущий актерский состав преимущественно состоит из зарубежных звезд: роли исполнили Арнольд Шварценеггер, Чарльз Дэнс, Джейсон Флеминг и Джеки Чан.



Последний, к слову, должен был прилететь в Москву, чтобы 11 сентября представить российским зрителям фильм. Увы, в последний момент график китайского актера изменился, и его приезд был отменен. А мы так ждали!

Вместо Джеки картину представили Анна Чурина и Юрий Колокольников, также снявшиеся в ленте. А оценили русско-китайскую коллаборацию Юлия Снигирь, Александр и Екатерина Стриженовы, Наталья Бочкарева, Анастасия Меськова и другие звезды.