Юлия Ковальчук, Елена Летучая и другие звезды посетили «снежный» показ Falconeri в Италии

В детстве каждый мечтал окунуться из лета сразу в зиму и наоборот. Анне Михайловской, Елене Подкаминской и другим отечественным звездам удалось это сделать на модном шоу «Во льдах» итальянского бренда Falconeri.

Анна Михайловская

11 сентября в итальянской Вероне прошла презентация новой коллекции Falconeri осень-зима 2019/20. Дизайнеры вдохновились Исландией, ее арктическими пейзажами и дрейфующими айсбергами, поэтому шоу носило «ледяной» характер.



Посмотреть на зиму, когда за окном 30 градусов жары, а заодно оценить кашемировые новинки собралось множество знаменитостей со всего мира. Не обошлось и без отечественных звезд. В первом ряду можно было увидеть Юлию Ковальчук, Анну Михайловскую, Елену Подкаминскую, Анну Сидорову и других именитых гостей.



Следуя модному этикету, многие на показе появились в нарядах Falconeri. Так, Елена Летучая предстала перед публикой в черном тотал-луке, состоящем из блузы и атласной миди-юбки.

Все собравшиеся остались в восторге не только от показа, но и от декораций. В завершении мероприятия всех посетивших ждал сюрприз — пошел снег, которому знаменитости радовались как дети.

