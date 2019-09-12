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Юлия Ковальчук, Елена Летучая и другие звезды посетили «снежный» показ Falconeri в Италии

В детстве каждый мечтал окунуться из лета сразу в зиму и наоборот. Анне Михайловской, Елене Подкаминской и другим отечественным звездам удалось это сделать на модном шоу «Во льдах» итальянского бренда Falconeri.
Анна Михайловская
Анна Михайловская

11 сентября в итальянской Вероне прошла презентация новой коллекции Falconeri осень-зима 2019/20. Дизайнеры вдохновились Исландией, ее арктическими пейзажами и дрейфующими айсбергами, поэтому шоу носило «ледяной» характер.

Посмотреть на зиму, когда за окном 30 градусов жары, а заодно оценить кашемировые новинки собралось множество знаменитостей со всего мира. Не обошлось и без отечественных звезд. В первом ряду можно было увидеть Юлию Ковальчук, Анну Михайловскую, Елену Подкаминскую, Анну Сидорову и других именитых гостей. 

Следуя модному этикету, многие на показе появились в нарядах Falconeri. Так, Елена Летучая предстала перед публикой в черном тотал-луке, состоящем из блузы и атласной миди-юбки.

Все собравшиеся остались в восторге не только от показа, но и от декораций. В завершении мероприятия всех посетивших ждал сюрприз — пошел снег, которому знаменитости радовались как дети.  

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12 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @elenapegas/Instagram, Пресс-служба
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Анна Михайловская, Юлия Ковальчук, Елена Подкаминская, Анна Сидорова, Елена Летучая, Иван Чуйков

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