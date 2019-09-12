Божена Рынска, Валентин Юдашкин, Жанна Мартиросян и другие гости открытия бутика еврейской атрибутики David Roytman

11 сентября дизайнерский Дом David Roytman Luxury Judaica торжественно распахнул двери нового бутика элитной еврейской атрибутики. Красивые и модные украшения теперь продаются в самом центре Москвы.



Божена Рынска

В Москве каждый день проходят самые разные фэшн-мероприятия, но вчерашняя презентация заметно выделялась на фоне остальных — светская публика была приглашена на открытие бутика еврейской атрибутики David Roytman Luxury Judaica. Основатель бренда Дэвид Ройтман торжественно перерезал ленту и прикрепил на двери магазина медузу.

Это ознаменовало открытие нового дома — медуза в еврейской традиции оберегает народ еще со времен исхода из Египта.

Дэвид Ройтман и Валентин Юдашкин

Дэвид Ройтман с удовольствием представил именитым гостям коллекцию аксессуаров и ювелирных изделий, каждое из которых сделано вручную и соответствует религиозным требованиям.

Мероприятие посетили поклонники и друзья бренда Валентин Юдашкин (он, кстати, уже работал с Ройтманом — в феврале они представили совместную капсульную коллекцию), Божена Рынска, Ян Яновский, Ирина Апексимова с дочерью, Александр Добровинский, Екатерина Одинцова, Элина Джанибекян, Жанна Мартиросян и многие другие.