Божена Рынска, Валентин Юдашкин, Жанна Мартиросян и другие гости открытия бутика еврейской атрибутики David Roytman

В Москве каждый день проходят самые разные фэшн-мероприятия, но вчерашняя презентация заметно выделялась на фоне остальных — светская публика была приглашена на открытие бутика еврейской атрибутики David Roytman Luxury Judaica. Основатель бренда Дэвид Ройтман торжественно перерезал ленту и прикрепил на двери магазина медузу.
Это ознаменовало открытие нового дома — медуза в еврейской традиции оберегает народ еще со времен исхода из Египта.
Дэвид Ройтман с удовольствием представил именитым гостям коллекцию аксессуаров и ювелирных изделий, каждое из которых сделано вручную и соответствует религиозным требованиям.
Мероприятие посетили поклонники и друзья бренда Валентин Юдашкин (он, кстати, уже работал с Ройтманом — в феврале они представили совместную капсульную коллекцию), Божена Рынска, Ян Яновский, Ирина Апексимова с дочерью, Александр Добровинский, Екатерина Одинцова, Элина Джанибекян, Жанна Мартиросян и многие другие.