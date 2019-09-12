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Божена Рынска, Валентин Юдашкин, Жанна Мартиросян и другие гости открытия бутика еврейской атрибутики David Roytman

11 сентября дизайнерский Дом David Roytman Luxury Judaica торжественно распахнул двери нового бутика элитной еврейской атрибутики. Красивые и модные украшения теперь продаются в самом центре Москвы.  
Божена Рынска
Божена Рынска

В Москве каждый день проходят самые разные фэшн-мероприятия, но вчерашняя презентация заметно выделялась на фоне остальных — светская публика была приглашена на открытие бутика еврейской атрибутики David Roytman Luxury Judaica. Основатель бренда Дэвид Ройтман торжественно перерезал ленту и прикрепил на двери магазина медузу. 

Это ознаменовало открытие нового дома — медуза в еврейской традиции оберегает народ еще со времен исхода из Египта.

Дэвид Ройтман, Валентин Юдашкин
Дэвид Ройтман и Валентин Юдашкин

Дэвид Ройтман с удовольствием представил именитым гостям коллекцию аксессуаров и ювелирных изделий, каждое из которых сделано вручную и соответствует религиозным требованиям. 

Мероприятие посетили поклонники и друзья бренда Валентин Юдашкин (он, кстати, уже работал с Ройтманом — в феврале они представили совместную капсульную коллекцию), Божена Рынска, Ян Яновский, Ирина Апексимова с дочерью, Александр Добровинский, Екатерина Одинцова, Элина Джанибекян, Жанна Мартиросян и многие другие.

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12 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Пресс-служба
Теги

Валентин Юдашкин, Божена Рынска, Екатерина Одинцова, Александр Добровинский, Элина Джанибекян, Жанна Мартиросян

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Божена- новоиспеченная обладательница Израильского паспорта, поэтому обязана быть. Что-то диаспора не вся в сборе)

  • Вумен же писал, что Божена сменила фамилию?

  • У Турецкого красивые дочери

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