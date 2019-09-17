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Самбурская, Сысоева, Погребняк, Шишкова и другие селебрити поздравили Glamour с 15-летием

16 сентября в гастромаркете «Балчуг» журнал Glamour отпраздновал 15-летие. Поздравить издание пришли Алена Шишкова, Тина Канделаки, Надежда Сысоева и многие другие.
Тина Канделаки и Наталья Давыдова
Тина Канделаки и Наталья Давыдова

15 лет назад, в далеком 2004 году, вышел первый номер журнала Glamour. Героиней дебютной обложки тогда стала Алсу. 16 сентября главный редактор издания Иляна Эрднеева собрала звезд в гастромаркете «Балчуг», чтобы с размахом отпраздновать юбилей. 

Нюша
Нюша

Среди прилавков с фруктами, устрицами, пельменями, шашлыком, мороженым и другими яствами собрались Тина Канделаки, Дарья Клюкина, Мария Погребняк, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Алена Шишкова, Джиган, Виктория Короткова, Зара, Инна Маликова, Регина Бурд, Ирина Безрукова, Юлия Барановская и многие-многие другие селебрити. 

Светлана Устинова
Светлана Устинова

Дресс-код вечеринки звучал как Coctail with pink twist, поэтому нам было особенно интересно, в чем придут звездные гости. Приятно, что многие подошли ответственно к своему аутфиту и прибыли-таки на праздник в самых разных оттенках розового. Хотя, конечно, нашлись и нарушители. Так, Юлианна Караулова, Лена Катина, Регина Бурд, Вики Одинцова, Светлана Устинова, Ольга Якубович и некоторые другие звездные гостьи вышли в свет в более «классических» цветах — таких как черный, белый, серый, коричневый. 

В разгар вечеринки на сцену поднялась Иляна и поблагодарила всех за многолетнюю любовь и дружбу с журналом. Ведущей короткой официальной части стала Юлианна Караулова: певица не только отвела положенное, но и вместе с гостями исполнила бессмертный хит Happy Birthday to You. По окончании песни всех пригласили отведать торт. Вечер закончился жаркими танцами.  

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17 сентября 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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17 комментариев Добавить комментарий
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  • Сразу видно, у кого закончились деньги на стилиста. Из 20, только 3е выглядят нормально, остальным учиться и учиться ... тьфу... одеваться и одеваться

  • большинство - малоизвестные бездельники.

  • )))))) Что с лицом у Барановской? )))))) И наряд смешной....

  • Насмешила нога клюкиной))))

  • Кто так ноги Клюкиной погнул?

  • Что Барановская сделала со своим ртом, нельзя женщинам с такими губами их увеличивать, получается безобразие

  • Гость

    большинство - малоизвестные бездельники.

    точно. только хотела написать об этом.

  • Как Волкова похорошела!

  • Барановская?????

  • Альтернативная тусовка, которых на свадьбу не позвали?

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