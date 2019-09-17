Самбурская, Сысоева, Погребняк, Шишкова и другие селебрити поздравили Glamour с 15-летием

16 сентября в гастромаркете «Балчуг» журнал Glamour отпраздновал 15-летие. Поздравить издание пришли Алена Шишкова, Тина Канделаки, Надежда Сысоева и многие другие.

Тина Канделаки и Наталья Давыдова

15 лет назад, в далеком 2004 году, вышел первый номер журнала Glamour. Героиней дебютной обложки тогда стала Алсу. 16 сентября главный редактор издания Иляна Эрднеева собрала звезд в гастромаркете «Балчуг», чтобы с размахом отпраздновать юбилей.

Нюша

Среди прилавков с фруктами, устрицами, пельменями, шашлыком, мороженым и другими яствами собрались Тина Канделаки, Дарья Клюкина, Мария Погребняк, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Алена Шишкова, Джиган, Виктория Короткова, Зара, Инна Маликова, Регина Бурд, Ирина Безрукова, Юлия Барановская и многие-многие другие селебрити.

Светлана Устинова

Дресс-код вечеринки звучал как Coctail with pink twist, поэтому нам было особенно интересно, в чем придут звездные гости. Приятно, что многие подошли ответственно к своему аутфиту и прибыли-таки на праздник в самых разных оттенках розового. Хотя, конечно, нашлись и нарушители. Так, Юлианна Караулова, Лена Катина, Регина Бурд, Вики Одинцова, Светлана Устинова, Ольга Якубович и некоторые другие звездные гостьи вышли в свет в более «классических» цветах — таких как черный, белый, серый, коричневый.

В разгар вечеринки на сцену поднялась Иляна и поблагодарила всех за многолетнюю любовь и дружбу с журналом. Ведущей короткой официальной части стала Юлианна Караулова: певица не только отвела положенное, но и вместе с гостями исполнила бессмертный хит Happy Birthday to You. По окончании песни всех пригласили отведать торт. Вечер закончился жаркими танцами.