Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Андрей Малахов и другие звезды отметили 100-летие государственного цирка

16 сентября в Московском цирке Никулина на Цветном Бульваре прошло, пожалуй, самое красочное мероприятие года. Отмечали внушительный юбилей — 100-летие российского цирка.

Лолита

Это был не просто концерт, а театрализированное цирковое шоу, в котором приняли участие представители разных цирковых династий и звезды шоу-бизнеса.

Гала-концерт срежиссировал Гия Эрадзе — главный режиссер ФКП «Росгосцирк» и генеральный директор продюсерского центра «Королевский цирк».

Подготовка шоу длилась 4 месяца и объединила более 450 артистов цирка и шоу-бизнеса. А всего в красочной программе было задействовано восемьсот человек.

На сцену вышли известные артисты, например, легендарные клоуны Александр Фриш, Евгений Майхровский, Мик и Мак и другие. Ведущим вечера стал Максим Галкин.