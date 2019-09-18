Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Андрей Малахов и другие звезды отметили 100-летие государственного цирка

16 сентября в Московском цирке Никулина на Цветном Бульваре прошло, пожалуй, самое красочное мероприятие года. Отмечали внушительный юбилей — 100-летие российского цирка. 
Лолита
Лолита

Это был не просто концерт, а театрализированное цирковое шоу, в котором приняли участие представители разных цирковых династий и звезды шоу-бизнеса. 

Гала-концерт срежиссировал Гия Эрадзе — главный режиссер ФКП «Росгосцирк» и генеральный директор продюсерского центра «Королевский цирк».

Подготовка шоу длилась 4 месяца и объединила более 450 артистов цирка и шоу-бизнеса. А всего в красочной программе было задействовано восемьсот человек. 

На сцену вышли известные артисты, например, легендарные клоуны Александр Фриш, Евгений Майхровский, Мик и Мак и другие. Ведущим вечера стал Максим Галкин.

Перейти к обсуждению


18 сентября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Пресс-служба

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.