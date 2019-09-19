Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Михаил Фридман и Эмилия Фридман-Вишневская посетили благотворительный еврейский вечер

На днях в Москве состоялся ежегодный благотворительный прием Российского еврейского конгресса, посвященный наступлению Рош а-Шана. Рассказываем, как прошло празднование приближающегося еврейского Нового года.

С 29 сентября по 1 октября будет отмечаться Новый 5780 год — отсчет ведется по иудейскому календарю. Событие важное, а потому не могло остаться без внимания представителей еврейской общины, которые собрались в «Барвиха Luxury Village» 16 сентября на ежегодном благотворительном приеме Российского еврейского конгресса.

Рональд Лаудер и Михаил Фридман
Рональд Лаудер и Михаил Фридман

Помимо приближающегося Рош а-Шана, на этот раз отмечали и юбилей Рональда Лаудера, президента Всемирного еврейского конгресса — крупнейшей организации мира, объединяющей общины более чем ста стран. Вы знали, что он является младшим сыном знаменитой Эсте Лаудер, основательницы бьюти-империи Estee Lauder?

Михаил Фридман и Эмилия Фридман-Вишневская
Михаил Фридман и Эмилия Фридман-Вишневская

Поздравить мистера Лаудера с 75-летием и выразить свое почтение собрались более пятисот гостей — послы и дипломаты разных стран (прилетел даже мэр Иерусалима Моше Лион, впервые посетивший Россию в этом статусе), члены бюро президиума РЕК (Михаил Фридман, Герман Хан, Билана Шахар, Авшолум Юнаев), меценаты и бизнесмены (Виктор Вексельберг, Гарольд Гриншпун, Александр Машкевич, Эмилия Фридман-Вишневская), представители деловой и творческой элиты (Михаил Швыдкой, Андрей Макаревич), государственные и общественные деятели.

За музыкальную программу вечера отвечала группа «Машина времени», в этом году празднующая свой 50-летний юбилей.

Собранные на приеме средства будут направлены на благотворительные программы Российского еврейского конгресса: образовательный проект по обучению еврейской традиции «12/13», поддержку детей из социально незащищенных семей, программу по противодействию антисемитизму.

Перейти к обсуждению


19 сентября 2019
Текст Алена Петровская
Фото Михаил Терещенко/ТАСС
Теги

Эмилия Вишневская

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Чтобы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться и подтвердить свой e-mail

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.