Михаил Фридман и Эмилия Фридман-Вишневская посетили благотворительный еврейский вечер

На днях в Москве состоялся ежегодный благотворительный прием Российского еврейского конгресса, посвященный наступлению Рош а-Шана. Рассказываем, как прошло празднование приближающегося еврейского Нового года.



С 29 сентября по 1 октября будет отмечаться Новый 5780 год — отсчет ведется по иудейскому календарю. Событие важное, а потому не могло остаться без внимания представителей еврейской общины, которые собрались в «Барвиха Luxury Village» 16 сентября на ежегодном благотворительном приеме Российского еврейского конгресса.

Рональд Лаудер и Михаил Фридман

Помимо приближающегося Рош а-Шана, на этот раз отмечали и юбилей Рональда Лаудера, президента Всемирного еврейского конгресса — крупнейшей организации мира, объединяющей общины более чем ста стран. Вы знали, что он является младшим сыном знаменитой Эсте Лаудер, основательницы бьюти-империи Estee Lauder?

Михаил Фридман и Эмилия Фридман-Вишневская

Поздравить мистера Лаудера с 75-летием и выразить свое почтение собрались более пятисот гостей — послы и дипломаты разных стран (прилетел даже мэр Иерусалима Моше Лион, впервые посетивший Россию в этом статусе), члены бюро президиума РЕК (Михаил Фридман, Герман Хан, Билана Шахар, Авшолум Юнаев), меценаты и бизнесмены (Виктор Вексельберг, Гарольд Гриншпун, Александр Машкевич, Эмилия Фридман-Вишневская), представители деловой и творческой элиты (Михаил Швыдкой, Андрей Макаревич), государственные и общественные деятели.

За музыкальную программу вечера отвечала группа «Машина времени», в этом году празднующая свой 50-летний юбилей.



Собранные на приеме средства будут направлены на благотворительные программы Российского еврейского конгресса: образовательный проект по обучению еврейской традиции «12/13», поддержку детей из социально незащищенных семей, программу по противодействию антисемитизму.

