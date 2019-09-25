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Дарья Мороз, Айза Анохина, Светлана Устинова и другие звезды посетили закрытую премьеру сериала «Триада»

24 сентября в ресторане Spettacolo во «Временах года» прошла закрытая презентация нового сериала «Триада». Гостями премьеры стали герои будущего хита канала ТНТ, а также их коллеги. 
Дарья Мороз, Любовь Аксенова, Борис Дергачев и Анастасия Калашникова
Главные герои сериала «Триада» Дарья Мороз, Любовь Аксенова, Борис Дергачев и Анастасия Калашникова

ТНТ представляет новый проект — сериал «Триада». Это комедия про одного мужчину и трех его беременных женщин, которые оказались в положении одновременно. Главный герой, на протяжении пяти лет мечтающий стать отцом, от тройного счастья отказываться не стал и предложил всем будущим мамам жить вместе с ним. Как вы понимаете, дамы от такого положения дел были не в восторге... 

24 сентября состоялась закрытая премьера сериала и показ первых эпизодов. «Триаду» представили ее главные герои — будущий папа Толя в исполнении Бориса Дергачева и три его женщины Рита, Наташа и Милана, которых играют Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Анастасия Калашникова. 

Одними из первых ситком оценили и, судя по несмолкающему смеху в зале, остались в полном восторге Айза Анохина, Светлана Устинова, Александр Петров и Стася Милославская (которые выходят вместе в свет, держатся за руки, но по-прежнему отказываются фотографироваться вместе), Сабина Ахмедова, Тимур Батрутдинов и другие знаменитости. Премьера сериала состоится совсем скоро — с 30 сентября на ТНТ. 

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25 сентября 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Пресс-служба ТНТ

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