Светлана Бондарчук, Муся Тотибадзе, Александр Цыпкин и другие ценители русского рока на премьере музыкального спектакля «Рок Тверская»

Театр на улице, а вместо актеров на сцене — их голоса в ваших наушниках. Фантастика? Вовсе нет, это уже реальность. И стать ее частью может любой, скачавший приложение «Мобильный художественный театр». В этом сентябре там состоялась громкая премьера — спектакль «Рок Тверская», созданный при участии Facebook и Instagram.
Главные роли исполнили радиоведущий Михаил Козырев и певица Муся Тотибадзе.
К премьере «Рок Тверская» была приурочена открытая дискуссия с театральным сообществом о роли социальных сетей в развитии театра и других видов искусств. Ее участниками стали актриса Ингеборга Дапкунайте, режиссер Максим Диденко, руководитель Facebook по связям с государственными организациями России Ульяна Зинина, руководитель Мобильного художественного театра Михаил Зыгарь.
После паблик-тока участники проследовали по маршруту спектакля, завершив его в баре «Мумий Тролль», где и состоялся концерт Муси Тотибадзе.