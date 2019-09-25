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Светлана Бондарчук, Муся Тотибадзе, Александр Цыпкин и другие ценители русского рока на премьере музыкального спектакля «Рок Тверская»

2019-й был объявлен в России годом театра. Громкие премьеры, интересные постановки, новые форматы. Самым обсуждаемым (и необычным) стал совместный проект Facebook и Instagram под названием Theatre Going Digital. Его премьера прошла в Москве 24 сентября. 
Михаил Зыгарь
Михаил Зыгарь

Театр на улице, а вместо актеров на сцене — их голоса в ваших наушниках. Фантастика? Вовсе нет, это уже реальность. И стать ее частью может любой, скачавший приложение «Мобильный художественный театр». В этом сентябре там состоялась громкая премьера — спектакль «Рок Тверская», созданный при участии Facebook и Instagram.

Создатели проекта рассказывают историю небывалого взлета русского рока в 1990-е, когда эта музыка стала настоящим символом перемен в обществе и стране. Саундтреком звучат хиты Бориса Гребенщикова, Ильи Лагутенко, Андрея Макаревича, Гарика Сукачева и других героев того времени.

Главные роли исполнили радиоведущий Михаил Козырев и певица Муся Тотибадзе.

Игеборга Дапкунайте
Игеборга Дапкунайте

К премьере «Рок Тверская» была приурочена открытая дискуссия с театральным сообществом о роли социальных сетей в развитии театра и других видов искусств. Ее участниками стали актриса Ингеборга Дапкунайте, режиссер Максим Диденко, руководитель Facebook по связям с государственными организациями России Ульяна Зинина, руководитель Мобильного художественного театра Михаил Зыгарь.

После паблик-тока участники проследовали по маршруту спектакля, завершив его в баре «Мумий Тролль», где и состоялся концерт Муси Тотибадзе. 

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25 сентября 2019
Текст Алена Петровская

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