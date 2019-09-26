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Устинова, Камынина, Вдовиченков и другие звезды оценили красоту обнаженного женского тела

25 сентября в Галерее классической фотографии при поддержке бренда Institut Esthederm состоялось открытие мультимедийной выставки «Уникальность» фотохудожницы Анны Матвеевой. Первыми оценили экспозицию Светлана Устинова, Илья Стюарт, Гоша Куценко и другие.
Светлана Устинова и Илья Стюарт
Светлана Устинова и Илья Стюарт

Супруга Андрея Звягинцева, фотохудожница Анна Матвеева, представляет новый проект. Ее выставка «Уникальность» посвящена женскому телу, которое она преподносит в новом ракурсе. Так, обнаженные девушки на снимках несут собой не сексуальный подтекст, а скорее наоборот — погружают во внутренний мир человека, его психологию. Что особенно интересно: героини проекта выходят за рамки современных стандартов красоты — излишне клишированных и нездоровых.

Благодаря этому зрителю доносится главная мысль: тело каждого человека уникально и прекрасно. 

25 сентября выставка открылась в Галерее классической фотографии. Первыми оценили работы фотохудожницы российские звезды, среди которых Светлана Устинова и Илья Стюарт, Светлана Камынина, Гоша Куценко, Андрей Звягинцев, Владимир Мишуков, Владимир Вдовиченков и другие. 

В тот вечер многие зрители отметили не только красоту женских тел, но и художественный стиль фотографий. Снимки были напечатаны на прозрачной пленке, что позволило гостям выставки как бы полностью погрузиться в них. Также при помощи двойного стекла, фона и света был создан трехмерный эффект.

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26 сентября 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Николай Зверков

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Известный режиссер организовал по своим связям для жены выставку. Пришли на нее актеры, актрисы и друзья режиссера и его жены. Что она там выставляла, неизвестно. Образец ее творчества тут выложить не сочли нужным. Ну и ладно, пусть развлекаются.

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