Устинова, Камынина, Вдовиченков и другие звезды оценили красоту обнаженного женского тела

25 сентября в Галерее классической фотографии при поддержке бренда Institut Esthederm состоялось открытие мультимедийной выставки «Уникальность» фотохудожницы Анны Матвеевой. Первыми оценили экспозицию Светлана Устинова, Илья Стюарт, Гоша Куценко и другие.

Светлана Устинова и Илья Стюарт

Супруга Андрея Звягинцева, фотохудожница Анна Матвеева, представляет новый проект. Ее выставка «Уникальность» посвящена женскому телу, которое она преподносит в новом ракурсе. Так, обнаженные девушки на снимках несут собой не сексуальный подтекст, а скорее наоборот — погружают во внутренний мир человека, его психологию. Что особенно интересно: героини проекта выходят за рамки современных стандартов красоты — излишне клишированных и нездоровых.

Благодаря этому зрителю доносится главная мысль: тело каждого человека уникально и прекрасно.

25 сентября выставка открылась в Галерее классической фотографии. Первыми оценили работы фотохудожницы российские звезды, среди которых Светлана Устинова и Илья Стюарт, Светлана Камынина, Гоша Куценко, Андрей Звягинцев, Владимир Мишуков, Владимир Вдовиченков и другие.

В тот вечер многие зрители отметили не только красоту женских тел, но и художественный стиль фотографий. Снимки были напечатаны на прозрачной пленке, что позволило гостям выставки как бы полностью погрузиться в них. Также при помощи двойного стекла, фона и света был создан трехмерный эффект.