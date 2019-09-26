Светлана Ходченкова, Полина Гагарина и другие звезды на вечеринке Uniqlo

С 26 сентября вещи японского бренда Uniqlo можно купить через интернет. В честь запуска онлайн-сервиса и собственного приложения марки состоялась вечеринка, которую не могли пропустить отечественные знаменитости.
В Галерее Гари Татинцяна собрались звездные гости, среди которых были Илья Бачурин, Полина Гагарина, Муся Тотибадзе, Антон Беляев И Светлана Ходченкова, появившиеся в одежде Uniqlo. Также вечер посетили Милош Бикович, Наталья Туровникова, Виталий Козак и другие.
Все собравшиеся остались в восторге от осенне-зимней коллекции бренда, а также от подарков, которые выиграли в лотерее.