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Светлана Ходченкова, Полина Гагарина и другие звезды на вечеринке Uniqlo

25 сентября в Галерее Гари Татинцяна прошел торжественный вечер по случаю запуска онлайн-магазина Uniqlo. Поздравить бренд пришли Илья Бачурин, Муся Тотибадзе и другие знаменитые поклонники.
Милош Бикович
Милош Бикович

С 26 сентября вещи японского бренда Uniqlo можно купить через интернет. В честь запуска онлайн-сервиса и собственного приложения марки состоялась вечеринка, которую не могли пропустить отечественные знаменитости. 

Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова

В Галерее Гари Татинцяна собрались звездные гости, среди которых были Илья Бачурин, Полина Гагарина, Муся Тотибадзе, Антон Беляев И Светлана Ходченкова, появившиеся в одежде Uniqlo. Также вечер посетили Милош Бикович, Наталья Туровникова, Виталий Козак и другие.

Все собравшиеся остались в восторге от осенне-зимней коллекции бренда, а также от подарков, которые выиграли в лотерее. 

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26 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Пресс-служба
Теги

Светлана Ходченкова, Полина Гагарина, Антон Беляев, Илья Бачурин, Муся Тотибадзе, Милош Бикович, Наталья Туровникова, Виталий Козак

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