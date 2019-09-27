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Лукерья Ильяшенко, Екатерина Одинцова с дочерью и другие звезды оценили авторскую кухню нового ресторана Logovo

25 сентября звезды собрались отметить открытие нового ресторана европейской авторской кухни Logovo, расположившегося в историческом районе Москвы на Фрунзенской набережной. Среди тех, кто оценил меню и интерьер заведения, были Лукерья Ильяшенко, Илья Бачурин, Сола Монова и другие. 
Дина Немцова и Екатерина Одинцова
Дина Немцова и Екатерина Одинцова

В столице открылось новое заведение: 25 сентября в Хамовниках распахнул свои двери ресторан под названием Logovo. В этот вечер гостям было предложено продегустрировать специальное меню от французского шеф-повара Фабриса Лекуана, который в свое время побывал личным поваром посла Франции, долгое время работал в известных мишленовских ресторанах, а последние 10 лет живет в России.

Мероприятие посетили многие звезды. Так, блюда знаменитого шефа оценили Лукерья Ильяшенко, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Илья Бачурин, Сола Монова, Анастасия Меськова и другие селебрити. 

За праздничную атмосферу мероприятия отвечали ведущие из Comedy Club Константин Маласаев и Александр Пичуев. Кульминацией вечера стали танцы под зажигательные ритмы от музыканта Вадима Степанцова.

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27 сентября 2019
Текст Саша Белая
Фото Пресс-служба PR Trend

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