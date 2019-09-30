Ксения Собчак с мужем, чета Стриженовых, Ингеборга Дапкунайте и другие гости открытия мануфактур Bosco в Калуге

Легкую промышленность нашей страны ждет прекрасное будущее, пока свой интерес к ней не теряют такие люди, как Михаил Куснирович. 29 сентября глава компании Bosco di Ciliegi открыл в Калуге мануфактуры, пригласив туда звездных друзей и представителей СМИ.



Михаил Куснирович

29 сентября на перроне Киевского вокзала было шумно, весело и очень звездно — ровно в 9:00 собрались самые именитые представители мира шоу-бизнеса, кино, спорта и телевидения, а также важные политические персоны. Виновником всеобщей мобилизации стал Михаил Куснирович, пригласивший своих друзей и журналистов на открытие мануфактур Bosco di Ciliegi.



Звездных гостей не испугал ни ранний подъем в воскресенье, ни прохладная дождливая погода — повод был действительно важным (как для Bosco, так и для всей российской легкой промышленности), да и кто согласится пропустить мероприятие, организованное Куснировичем? Ведь это всегда праздник!

Александр Роднянский, Ксения Собчак и Константин Богомолов

Убедиться в этом все смогли еще до посадки в поезд. Под аккомпанемент Московского джазового оркестра Игоря Бутмана звездные гости уминали за обе щеки сосиски в тесте, запивая их горячим черным чаем. Идеальное начало путешествия.



Ровно в 9:52 все расселись по вагонам, даже не представляя, что их ждет впереди. А впереди был еще один завтрак со знаменитыми глазированными сырками из «Гастронома №1», свежайшими круассанами, ватрушками и вареными яйцами (железнодорожная классика!), встреча на перроне в Калуге лично Михаилом Эрнестовичем, прогулка по городу, окруженному сосновым бором и сероводородными озерами, и экскурсия в Государственный музей истории космонавтики имени самого известного жителя Калуги — Константина Эдуардовича Циолковского. Именно здесь проходила съемка рекламной кампании осенне-зимней коллекции Bosco.

На часах уже 15:00 — время обеда! На мероприятиях, организованных командой Куснировича, за этим следят очень строго. Полевой стан развернули в одном из самых красивых мест города — Центральном парке, где с одной стороны величественно стоит Свято-Троицкий собор постройки 18 века, а с другой — открывается захватывающий дух вид на Оку.

Мануфактуры Bosco

После обеда на открытом воздухе все дружно отправились на мануфактуры. С 29 сентября они пополнили список главных городских достопримечательностей, а также обеспечили работой несколько сотен калужан. Сотрудники предприятия лично встречали всех прибывших, в числе которых были Ксения Собчак и Константин Богомолов, Ингеборга Дапкунайте и Ксения Алферова, супруги Немовы и чета Стриженовых, Ксения Алферова и многие-многие другие.

Ксения Алферова

Прежде чем переступить порог мануфактур Bosco, гости высадили 500 черешневых деревьев (еще тысяча — в планах на следующую весну) и поприветствовали вице-премьера Ольгу Голодец и губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.



Красная лента. Золотые ножницы. Аплодисменты. Мануфактуры Bosco открыты! С 30 сентября на площади в 16 000 квадратных метров будут производить верхнюю одежду и трикотажные изделия самого высокого качества не только для брендов Bosco, но и для для других компаний.

Итальянское оборудование (отмеченное послом Италии в России Паскуале K.Терраччано), экспериментальный цех, учебный класс, специальная комната для (!) гидромассажа рук швей и по две порции бесплатного эскимо для каждого сотрудника мануфактур ежедневно. Ну где еще в мире есть подобные условия работы? Поздравляем Bosco!