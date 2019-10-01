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«Люби их всех»: в Москве прошла премьера фильма о русской Никите

30 сентября в Москве состоялась премьера фильма «Люби их всех». Фильм представили продюсеры Сергей Сельянов и Дмитрий Добужинский, Александр Кузнецов, Алена Михайлова и Александра Киселева.
Алена Михайлова
Алена Михайлова

«Люби их всех» — полнометражный дебют Марии Агранович. Фильм — участник основного конкурса 30-го юбилейного «Кинотавра», фестивалей «Балтийские дебюты» и «Меридианы Тихого».  
По сюжету фильма у героини особый подход к каждому из мужчин. Но они всегда платят: и чтобы ее завоевать, и чтобы от нее избавиться. Но кто знает, где кончается обман, на который идут только ради денег, и начинается настоящее чувство? И кто знает кто она: простая столичная содержанка, коварная мошенница, талантливая актриса или женщина, которая умеет только любить? Любить их всех.

Мария Агранович
Мария Агранович

Мария Агранович рассказала как все начиналось: «История с этим проектом довольно занятная. Несколько лет назад я получила какой-то приз на «Кинотавре» за короткометражку No problem (2010). Там был Сергей Сельянов. Мы разговорились и он спросил, есть ли у меня сценарий. Я ответила: «Заявка есть». Конечно, ничего у меня не было. И я побежала ночью писать заявку, потому что мне нужно было на следующий день отдать что-то продюсеру, с которым я всю жизнь мечтала работать. Первая заявка не прошла, я тут же отправила вторую, и – о, чудо - она понравилась. Так я начала писать этот сценарий. А всего лишь через 7 лет я его сняла, теперь уже благодаря моему давнему другу, и замечательному, моторному продюсеру Дмитрию Добужинскому. Я позвонила ему и сказала: «Привет, Дим. Давай снимать кино, у меня есть сценарий». Он сказал – давай. Мы позвонили Сергею Сельянову, он еще помнил мой сценарий, и тоже сказал: « Хорошо». 


А вот что о фильме рассказывает исполнительница главной роли Алена Михайлова: «Моя героиня, которая кажется очень жесткой, циничной, эгоистичной, такой супергероиней без сердца и жалости, на самом деле хочет любви, но боится ее. Потому что семья, мама, близкие не дали ей любовь в детстве. А мы все родом из детства. И вот она пытается найти любовь, но не находит. Это не про мужчин история. Мне нравится самостоятельность моей героини, ум, ее способность на авантюру – вот здесь она талант каких мало. Она же мастер обмана, так легко может управлять мужчинами, обводить их вокруг пальца. Но, конечно, многое мне в ней и не близко. Но, я, как и любой актер, адвокат своего героя».

«Люби их всех» в прокате с 3 октября.
А вы хотели бы посмотреть этот фильм?  

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01 октября 2019

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