Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Вербицкая, Меськова и Быстрова посетили автомузей

В середине сентября коллекция автомузея «Моторы Октября» увеличилась в два раза: один из новых залов посвящен советскому автопрому, другой — американскому. Посмотреть на нее приехали Лариса Вербицкая, Анастасия Меськова и Наталия Быстрова.
Лариса Вербицкая
Лариса Вербицкая

«В Автомузее под одной крышей собрана уникальная коллекция автомобилей разных эпох и стран, здесь царит дух времени, к которому принадлежали машины, такие далекие, и такие реальные. У каждого автомобиля своя история и своя судьба. Впечатляют дерзкие конструкторские решения начала XX века — формы, использованные материалы. Музей поражает своим масштабом и вниманием к деталям. Прогуливаясь по залам, ты будто путешествуешь во времени. Сюда хочется вернуться уже со своими друзьями и знакомыми! Это стоит увидеть!» — рассказала Лариса Вербицкая.

Анастасия Меськова
Анастасия Меськова

«Мне очень понравилось, восхищает уровень экспозиции и музея. У нас были попытки посещения различных автомузеев, но это было всегда максимум 20 авто. Такие объемы и такой размах я вижу впервые. Очень здорово, что все разбито на зоны, и ты понимаешь, где и какая коллекция, все сделано с умом. Немаловажно, что и для детей есть интерактив» — комментирует Анастасия Меськова.

Наталия Быстрова
Наталия Быстрова

«Потрясающая экспозиция, такое большое количество автомобилей, один лучше другого. Очень интересно как маленьким, так и взрослым «мальчикам». А девушкам будет приятно пофантазировать, что мы где-то на дороге, как в голливудских фильмах, в платке и очках едем на ретро-кабриолете» – поделилась впечатлениями Наталия Быстрова. 

Музей открыт ежедневно с 10 до 21 часа.

Перейти к обсуждению

01 октября 2019
Текст Woman.ru
Фото пресс-служба

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.