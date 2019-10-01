Вербицкая, Меськова и Быстрова посетили автомузей

В середине сентября коллекция автомузея «Моторы Октября» увеличилась в два раза: один из новых залов посвящен советскому автопрому, другой — американскому. Посмотреть на нее приехали Лариса Вербицкая, Анастасия Меськова и Наталия Быстрова.



Лариса Вербицкая

«В Автомузее под одной крышей собрана уникальная коллекция автомобилей разных эпох и стран, здесь царит дух времени, к которому принадлежали машины, такие далекие, и такие реальные. У каждого автомобиля своя история и своя судьба. Впечатляют дерзкие конструкторские решения начала XX века — формы, использованные материалы. Музей поражает своим масштабом и вниманием к деталям. Прогуливаясь по залам, ты будто путешествуешь во времени. Сюда хочется вернуться уже со своими друзьями и знакомыми! Это стоит увидеть!» — рассказала Лариса Вербицкая.

Анастасия Меськова

«Мне очень понравилось, восхищает уровень экспозиции и музея. У нас были попытки посещения различных автомузеев, но это было всегда максимум 20 авто. Такие объемы и такой размах я вижу впервые. Очень здорово, что все разбито на зоны, и ты понимаешь, где и какая коллекция, все сделано с умом. Немаловажно, что и для детей есть интерактив» — комментирует Анастасия Меськова.

Наталия Быстрова

«Потрясающая экспозиция, такое большое количество автомобилей, один лучше другого. Очень интересно как маленьким, так и взрослым «мальчикам». А девушкам будет приятно пофантазировать, что мы где-то на дороге, как в голливудских фильмах, в платке и очках едем на ретро-кабриолете» – поделилась впечатлениями Наталия Быстрова.



Музей открыт ежедневно с 10 до 21 часа.