«ТЭФИ-2019»: Собчак с Богомоловым, Бондарчук без Андреевой и другие гости телевизионной премии

В среду 2 октября в столице впервые при поддержке ювелирной компании Mercury вручали премию «ТЭФИ» ― за высшие достижения в области телевизионных искусств. Всего было 34 номинации, и почти в половине из них статуэтку победителя триумфально забрал телеканал Пятница!
Генеральный директор Николай Картозия не успевал подниматься на сцену и спускаться с нее, что с одной стороны очень радовало гостей «ТЭФИ», с другой ― ужасно раздражало завистников и бывших коллег Картозии с телеканала НТВ, откуда он уходил не очень-то легко. В какой-то момент в зале отпустили неприятное замечание о Пятнице! в целом и Картозии в частности, на что Николай хлестко ответил со сцены.
Почетного Орфея в главных номинациях забрали «Вечерний Ургант» ― шоу стало лучшей юмористической программой, «Пятница!News» ― лучшей информационной программой. Лучшим ток-шоу прайм-тайма признано «Agent Шоу».
Иван Ургант и Настя Ивлеева стали лучшими ведущими, но лично забрать свои статуэтки не смогли. Иван, по словам его соведущей Аллы Михеевой, сейчас работает, а Настя передала скромный привет всем собравшимся из Японии.