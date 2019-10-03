«ТЭФИ-2019»: Собчак с Богомоловым, Бондарчук без Андреевой и другие гости телевизионной премии

2 октября в Москве прошла очередная церемония вручения премии «ТЭФИ». Раздавали награды за лучшие шоу на отечественном ТВ. В этом году всех «сделал» телеканал Пятница! ― он получил сразу 12 статуэток.



В среду 2 октября в столице впервые при поддержке ювелирной компании Mercury вручали премию «ТЭФИ» ― за высшие достижения в области телевизионных искусств. Всего было 34 номинации, и почти в половине из них статуэтку победителя триумфально забрал телеканал Пятница!

Федор Бондарчук

Генеральный директор Николай Картозия не успевал подниматься на сцену и спускаться с нее, что с одной стороны очень радовало гостей «ТЭФИ», с другой ― ужасно раздражало завистников и бывших коллег Картозии с телеканала НТВ, откуда он уходил не очень-то легко. В какой-то момент в зале отпустили неприятное замечание о Пятнице! в целом и Картозии в частности, на что Николай хлестко ответил со сцены.

«Я радовался, когда Вадим Такменев несколько лет назад получал приз за ''Центральное телевидение'', которое мы вместе с ним придумали. НТВ тогда уже рассталось со мной. Искренне радовался. А теперь я рад, что Сергей Майоров называет меня не подлецом и ублюдком, как обычно, а Николаем Борисовичем», ― сказал Картозия.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Почетного Орфея в главных номинациях забрали «Вечерний Ургант» ― шоу стало лучшей юмористической программой, «Пятница!News» ― лучшей информационной программой. Лучшим ток-шоу прайм-тайма признано «Agent Шоу».

Иван Ургант и Настя Ивлеева стали лучшими ведущими, но лично забрать свои статуэтки не смогли. Иван, по словам его соведущей Аллы Михеевой, сейчас работает, а Настя передала скромный привет всем собравшимся из Японии.