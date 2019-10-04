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Как прошел гастрономический мастер-класс Piaget и Novikov School

2 октября в кулинарной школе Novikov School совместно с ювелирно-часовым брендом Piaget был проведен гастрономический мастер-класс. Хозяйкой вечера была Татьяна Рогаченко.
Татьяна Рогаченко
Татьяна Рогаченко

Всего на несколько часов участники ужина перенеслись из осенней Москвы на утопающую в лучах солнца и морских волнах Французскую Ривьеру — символ яркой жизни, столь близкий духу Дома Piaget и Татьяне Рогаченко, владелице салонов Jean Louis David.

Юлия Карасева
Юлия Карасева

В рамках мастер-класса была проведена устричная дегустация. Организаторы подробно рассказали о правилах выбора моллюсков и особенностях каждого вида. Также гости имели возможность самостоятельно приготовить свежих омаров. 

Елена Смолова, Эльмира Абдуллина и гостья вечера
Елена Смолова, Эльмира Абдуллина и гостья вечера

Гости и хозяева гастрономического мастер-класса получили невероятное удовольствие от приготовления и дегустации морских деликатесов, а также узнали о них много нового.

Татьяна Рогаченко
Татьяна Рогаченко

Столы были сервированы в красно-белой гамме, отсылающей к флагу Швейцарии и швейцарским часам Piaget. Букеты из красных роз, украшавшие столы, создавали особый шарм.

Атмосферу прекрасного вечера дополнили брызги шампанского и, конечно же, сверкающие бриллианты на украшениях и часах!

Неповторимый шарм Дома Piaget заключается в его смелом стиле. Харизматичные, яркие и ослепительные ювелирные украшения и часы поражают воображение. 

Бренд со 140-летней историей продолжает выпускать новые ювелирные украшения, обладающие невероятной энергетикой. Создавая свой мир, где нет границ и условностей, часовой и ювелирный Дом Piaget по-прежнему исследует неожиданные возможности для творчества, создавая из золота и драгоценных камней блистательные произведения искусства.

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04 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Пресс-служба

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