Сияющая Старшенбаум, обворожительная Аскери и другие звезды оценили новую коллекцию Bvlgari Serpenti Seduttori

После громких премьер в Лондоне и Шанхае новая часовая коллекция Serpenti Seduttori прибыла в Москву. По случаю этого события звезды были приглашены на коктейль в бутик Bvlgari на Петровке.

10 октября состоялась презентация новой часовой коллекции Serpenti Seduttori. В назначенный час целая плеяда звезд российского шоу-бизнеса появилась в московском бутике Bvlgari. Основной темой вечера стало золото во всех его проявлениях, поэтому на один вечер строгий мрамор интерьеров бутика засверкал песками пустынь.

Линия Serpenti Seduttori является дополнением изысканной коллекции Serpenti, посвященной змеям. Новые модели сделаны из розового, желтого и белого золота, стали с золотом, с драгоценным бриллиантовым паве. Разнообразие версий действительно поражает.

Анна Старшенбаум

Анна Старшенбаум блистала в строгом черном костюме. Полина Аскери выглядела как всегда великолепно в строгом пальто с необычными красно-желтыми манжетами.

Полина Аскери

Звездные гости примерили часы из новой коллекции и обсудили свои предпочтения. Кроме того, у них была возможность порадовать себя особыми золотыми тату. Не обошлось и без традиционных фотографий, сделанных в роскошных золотых интерьерах под мелодичные сеты диджея.

Среди приглашенных на мероприятие были Ясмина Муратович, Екатерина Вуличенко, Алия Прокофьева, Лаура Джугелия, Любовь Толкалина и многие другие селебрити.