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Екатерина Климова, Полина Аскери, Сергей Лазарев и другие селебы поздравили Emporio Armani с открытием нового бутика в Москве

Недавно в Москве появился еще один фирменный магазин известного итальянского бренда Emporio Armani. Вечеринку в честь начала работы бутика посетили Екатерина Климова, Мария Ивакова, Елизавета Пескова и многие другие селебы. 
Екатерина Климова
Екатерина Климова с дочерью

Emporio Armani — эта одна из самых известных марок фэшн-гиганта Armani, появившаяся на рынке еще в 1981 году.

Коллекции бренда отличаются особой авангардностью — при их создании дизайнеры вдохновляются самыми острыми трендами современности. 

Не так давно в столичном торговом центре «Времена года» открылся еще один монобутик Emporio Armani. 

Сергей Лазарев
Сергей Лазарев

Дизайн магазина разработал лично Джорджо Армани и его креативная команда. В стильном пространстве с внушительной площадью в 145 квадратных метров представлено все разнообразие как мужских, так и женских моделей, а также аксессуары и ароматы Armani.

В честь начала работы бутика 9 октября в нем была устроена вечеринка для близких друзей и поклонников бренда.

В тот вечер гостями стали многие селебы — Сергей Лазарев, Полина Аскери, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Стефания Маликова и другие. 

Некоторые знаменитости в дань уважения бренду выбрали для события образы, состоящие из вещей Emporio Armani. К тому же многие пришли в аутфитах черного цвета — пожалуй, главного и любимейшего оттенка марки. 

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12 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Пресс-служба
Теги

Emporio Armani, Екатерина Климова, Сергей Лазарев, Полина Аскери, Стефания Маликова, Мария Ивакова, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Елизавета Пескова, Анжелика Тиманина, Иван Чуйков, Екатерина Вуличенко, Мари Коберидзе, Сабина Ахмедова, Юлия Хлынина, Ясмина Муратович

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