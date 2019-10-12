Екатерина Климова, Полина Аскери, Сергей Лазарев и другие селебы поздравили Emporio Armani с открытием нового бутика в Москве

Недавно в Москве появился еще один фирменный магазин известного итальянского бренда Emporio Armani. Вечеринку в честь начала работы бутика посетили Екатерина Климова, Мария Ивакова, Елизавета Пескова и многие другие селебы.

Екатерина Климова с дочерью

Emporio Armani — эта одна из самых известных марок фэшн-гиганта Armani, появившаяся на рынке еще в 1981 году.

Коллекции бренда отличаются особой авангардностью — при их создании дизайнеры вдохновляются самыми острыми трендами современности.

Не так давно в столичном торговом центре «Времена года» открылся еще один монобутик Emporio Armani.

Сергей Лазарев

Дизайн магазина разработал лично Джорджо Армани и его креативная команда. В стильном пространстве с внушительной площадью в 145 квадратных метров представлено все разнообразие как мужских, так и женских моделей, а также аксессуары и ароматы Armani.

В честь начала работы бутика 9 октября в нем была устроена вечеринка для близких друзей и поклонников бренда.

В тот вечер гостями стали многие селебы — Сергей Лазарев, Полина Аскери, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Стефания Маликова и другие.

Некоторые знаменитости в дань уважения бренду выбрали для события образы, состоящие из вещей Emporio Armani. К тому же многие пришли в аутфитах черного цвета — пожалуй, главного и любимейшего оттенка марки.