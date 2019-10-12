Екатерина Климова, Полина Аскери, Сергей Лазарев и другие селебы поздравили Emporio Armani с открытием нового бутика в Москве

Emporio Armani — эта одна из самых известных марок фэшн-гиганта Armani, появившаяся на рынке еще в 1981 году.
Не так давно в столичном торговом центре «Времена года» открылся еще один монобутик Emporio Armani.
Дизайн магазина разработал лично Джорджо Армани и его креативная команда. В стильном пространстве с внушительной площадью в 145 квадратных метров представлено все разнообразие как мужских, так и женских моделей, а также аксессуары и ароматы Armani.
В тот вечер гостями стали многие селебы — Сергей Лазарев, Полина Аскери, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Стефания Маликова и другие.
Некоторые знаменитости в дань уважения бренду выбрали для события образы, состоящие из вещей Emporio Armani. К тому же многие пришли в аутфитах черного цвета — пожалуй, главного и любимейшего оттенка марки.