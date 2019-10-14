Elle Decoration провел VI церемонию Премии «Выбор года»

9 октября 2019 в Петровском Пассаже журнал Elle Decoration провел VI церемонию интерьерной Премии «Выбор года».

Алексей Дорожкин (ELLE DECORATION) и Лейла Улуханли (Leyla Uluhanli Interiors)

Мероприятие собрало профессионалов интерьерной индустрии: ведущих декораторов, архитекторов и дизайнеров, а также руководство российских и международных компаний – производителей интерьерного рынка. Церемонию вечера провели Главный редактор журнала Elle Decoration Алексей Дорожкин и топ-модель и wellness-шеф Анастасия Хозисова.



Премия «Выбор года» была присуждена в двух номинациях: «Объект года» и «Профессионал года». Номинация «Объект года» была представлена в 10 категориях. Шорт-лист из трех объектов для каждой категории отобрало жюри в составе: Главного редактора журнала Elle Decoration Россия Алексея Дорожкина, Главного редактора журнала Elle Decoration China Леона Суна, дизайнера Себастьяна Херкнера, а также архитектора Бориса Воскобойникова.

Селим Зергот и Катарина Дмох (That`s Living)

Финальные победители определились в результате онлайн-голосования на сайте.



Читатели выбрали следующих победителей:

мебель: Baxter. Бар Selene, дизайн Хагит Пинковичи

кухни: L’Ottocento. Кухня Archetipo, дизайн makethatstudio

сантехника: Geberit. Унитаз-биде AquaClean Sela

ткани: de Le Cuona. Коллекция Wanderlust

бытовая техника: Faber. Вытяжка Belle Plus

настенные покрытия: Designers Guild. Коллекция обоев Foscari Fresco

напольные покрытия: Amini. Ковер Perspective, дизайн Родольфо Дордони

мозаика и плитка: ABK Group. Коллекция плитки Wide&Style

аксессуары: Vitra. Ваза Decoupage, дизайн братьев Буруллек

свет: Penta. Светильник Hang Out

Оксана Непарко, Дмитрий Левин и Кирилл Бурмистров (Faber Russia)

Победителей в номинации «Профессионал года» выбрали члены международного жюри в составе из 25 главных редакторов Elle Decoration в мире. Ими стали:

«Декоратор года» - Лейла Улуханли. Leyla Uluhanli Interiors

«Архитектор года» - Александр Рябский и Ксения Харитонова. Architectural studio FAS(t)

«Дизайнер года» - Олег Клодт и Анна Агапова. O&A London.

Специальную премию за вклад в развитие интерьерной индустрии в России получила Надежда Лазарева, Международная школа дизайна (IDS).



Номинации «Открытие года» был удостоен интерьерный шоу-рум That’s Living. Специальная номинация «Инновация года» была присуждена компании Iqos.

Специальная номинация от компании Legrand была присуждена архитектурному бюро UNK project.



Премия Elle Decoration «Выбор года» прошла при поддержке официального партнера Премии: проекта BoscoCasa – победителя Премии «Выбор года»-2018 в номинации «Открытие года». Генеральным партнером Премии стала компания Legrand – мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий.



Подробная информация о победителях премии «Выбор года» 2019 будет опубликована в декабрьском номере журнала Elle Decoration.