Виторган и Нинидзе, Собчак и Богомолов встретились на премьере фильма «Текст»

14 октября в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Текст». Картину представили ее главные герои Александр Петров, Кристина Асмус и Иван Янковский, а первыми их работу оценили Ксения Собчак, Константин Богомолов и другие.

Ксения Собчак и Иван Янковский

24 октября на больших экранах состоится премьера фильма «Текст». По сюжету Илья Горюнов (Александр Петров) выходит из тюрьмы и грезит только о том, как встретится лицом к лицу с человеком, из-за которого он оказался за решеткой, — молодым офицером ФСКН Петром Хазиным (Иван Янковский).



Илья надеялся, что дома его ждут мама, девушка и лучший друг, однако выясняется, что прежняя жизнь разрушена. Во время долгожданной встречи с Петром Илья совершает необдуманный поступок и получает доступ к смартфону своего врага, а по сути — к его жизни: фотографиям, видео, переписке с родителями и девушкой Ниной (Кристина Асмус). На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона...

Александр Петров

За 10 дней до выхода в широкий прокат в столичном «Октябре» состоялась звездная премьера картины. «Текст» представили его главные герои Александр Петров, Кристина Асмус и Иван Янковский, а также режиссер киноленты Клим Шипенко.



Первыми зрителями драмы стали Баста, Глюкоза, Рита Дакота, Михаил Галустян, Надежда Оболенцева, Резо Гигинеишвили и другие звезды. Гостями премьеры также стали бывшие супруги Максим Виторган и Ксения Собчак, которые посетили мероприятие в компании нынешних избранников. Актер и журналистка вели себя естественно, не избегая друг друга.

«Когда я прочитал книгу, которая произвела на меня сильнейшее впечатление, то сразу понял, что меня что-то с ней крепко связывает. Это была абсолютно моя тема, и я знал, что рано или поздно снимусь в экранизации. Могу честно сказать, что это первый фильм, который я хотел бы целиком показать моему мастеру Леониду Ефимовичу Хейфецу — как результат семилетней работы в кино», — признался главный герой «Текста» Александр Петров.