Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Виторган и Нинидзе, Собчак и Богомолов встретились на премьере фильма «Текст»

14 октября в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Текст». Картину представили ее главные герои Александр Петров, Кристина Асмус и Иван Янковский, а первыми их работу оценили Ксения Собчак, Константин Богомолов и другие. 
Ксения Собчак и Иван Янковский
Ксения Собчак и Иван Янковский

24 октября на больших экранах состоится премьера фильма «Текст». По сюжету Илья Горюнов (Александр Петров) выходит из тюрьмы и грезит только о том, как встретится лицом к лицу с человеком, из-за которого он оказался за решеткой, — молодым офицером ФСКН Петром Хазиным (Иван Янковский).

Илья надеялся, что дома его ждут мама, девушка и лучший друг, однако выясняется, что прежняя жизнь разрушена. Во время долгожданной встречи с Петром Илья совершает необдуманный поступок и получает доступ к смартфону своего врага, а по сути — к его жизни: фотографиям, видео, переписке с родителями и девушкой Ниной (Кристина Асмус). На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона...

Александр Петров
Александр Петров

За 10 дней до выхода в широкий прокат в столичном «Октябре» состоялась звездная премьера картины. «Текст» представили его главные герои Александр Петров, Кристина Асмус и Иван Янковский, а также режиссер киноленты Клим Шипенко. 

Первыми зрителями драмы стали Баста, Глюкоза, Рита Дакота, Михаил Галустян, Надежда Оболенцева, Резо Гигинеишвили и другие звезды. Гостями премьеры также стали бывшие супруги Максим Виторган и Ксения Собчак, которые посетили мероприятие в компании нынешних избранников. Актер и журналистка вели себя естественно, не избегая друг друга. 

«Когда я прочитал книгу, которая произвела на меня сильнейшее впечатление, то сразу понял, что меня что-то с ней крепко связывает. Это была абсолютно моя тема, и я знал, что рано или поздно снимусь в экранизации. Могу честно сказать, что это первый фильм, который я хотел бы целиком показать моему мастеру Леониду Ефимовичу Хейфецу — как результат семилетней работы в кино», — признался главный герой «Текста» Александр Петров.  

Перейти к обсуждению 1


15 октября 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Собчак похорошела. Кулецкая какая счастливая. Рудова как обычно, 40-летняя "девочка". Баста стремный. Жена Добронравова странный прикид выбрала, совсем не смотрится. Жену Хаита примерно так и представляла, блондинка с перчинкой. Кашириной платье не идёт. Цуканова смотрится как в одежде с чужого плеча, ей сески стиль не идёт, смешно смотрится. Интересно, как они там с мужем после новостей с Епифанцевым.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-07 13:23:00
191
В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.