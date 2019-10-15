Гостьи показа Ахмадуллиной Кожевникова и Оболенцева посоревновались в умении носить змеиный принт

14 октября в Пушкинском музее состоялась презентация новой коллекции Алены Ахмадуллиной. Модное событие не смогли пропустить Светлана Бондарчук, Эвелина Хромченко, Ирина Безрукова и многие другие селебы.

Алена Ахмадуллина и Светлана Бондарчук

В минувший понедельник персонал столичного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина стремительно убирал в кладовые самые хрупкие экспонаты, готовясь вечером принять в своих стенах сотни гостей.

Дело в том, что на один день музей превратился в фэшн-пространство, в котором прошла презентация новой весенне-летней коллекции Алены Ахмадуллиной.

Алена неспроста решила представить новые модели в такой величественной обстановке. Все потому, что ее коллекция была вдохновлена волшебным образом Царевны Лебедь, воспетой в пушкинской «Сказке о Царе Салтане».

На показе собралась вся светская Москва: Светлана Бондарчук, Ольга Слуцкер, Яна Чурикова и многие другие. Некоторые гости сделали комплимент дизайнеру, появившись в тотал-луках бренда Alena Akhmadullina.

Что удивительно, большинство селеб выбрали одну и ту же цветовую гамму нарядов.

Многие отдали предпочтение бежевым и коричневым вещам, а также растительным и животным принтам. Особенно друг друга «дополняли» актриса Мария Кожевникова и светская львица Надежда Оболенцева, появившиеся в кожаных платьях змеиного окраса.

Кстати, показ Alena Akhmadullina открыл Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В ближайшие дни мы увидим еще немало новых коллекций и необычных образов звезд, которые никогда не пропускают это мероприятие.