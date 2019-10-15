Гостьи показа Ахмадуллиной Кожевникова и Оболенцева посоревновались в умении носить змеиный принт

В минувший понедельник персонал столичного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина стремительно убирал в кладовые самые хрупкие экспонаты, готовясь вечером принять в своих стенах сотни гостей.
Алена неспроста решила представить новые модели в такой величественной обстановке. Все потому, что ее коллекция была вдохновлена волшебным образом Царевны Лебедь, воспетой в пушкинской «Сказке о Царе Салтане».
На показе собралась вся светская Москва: Светлана Бондарчук, Ольга Слуцкер, Яна Чурикова и многие другие. Некоторые гости сделали комплимент дизайнеру, появившись в тотал-луках бренда Alena Akhmadullina.
Многие отдали предпочтение бежевым и коричневым вещам, а также растительным и животным принтам. Особенно друг друга «дополняли» актриса Мария Кожевникова и светская львица Надежда Оболенцева, появившиеся в кожаных платьях змеиного окраса.
Кстати, показ Alena Akhmadullina открыл Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В ближайшие дни мы увидим еще немало новых коллекций и необычных образов звезд, которые никогда не пропускают это мероприятие.