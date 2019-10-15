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Гостьи показа Ахмадуллиной Кожевникова и Оболенцева посоревновались в умении носить змеиный принт

14 октября в Пушкинском музее состоялась презентация новой коллекции Алены Ахмадуллиной. Модное событие не смогли пропустить Светлана Бондарчук, Эвелина Хромченко, Ирина Безрукова и многие другие селебы. 
Алена Ахмадуллина, Светлана Бондарчук
Алена Ахмадуллина и Светлана Бондарчук

В минувший понедельник персонал столичного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина стремительно убирал в кладовые самые хрупкие экспонаты, готовясь вечером принять в своих стенах сотни гостей. 

Дело в том, что на один день музей превратился в фэшн-пространство, в котором прошла презентация новой весенне-летней коллекции Алены Ахмадуллиной. 

Алена неспроста решила представить новые модели в такой величественной обстановке. Все потому, что ее коллекция была вдохновлена волшебным образом Царевны Лебедь, воспетой в пушкинской «Сказке о Царе Салтане». 

 
 

На показе собралась вся светская Москва: Светлана Бондарчук, Ольга Слуцкер, Яна Чурикова и многие другие. Некоторые гости сделали комплимент дизайнеру, появившись в тотал-луках бренда Alena Akhmadullina. 

Что удивительно, большинство селеб выбрали одну и ту же цветовую гамму нарядов. 

Многие отдали предпочтение бежевым и коричневым вещам, а также растительным и животным принтам. Особенно друг друга «дополняли» актриса Мария Кожевникова и светская львица Надежда Оболенцева, появившиеся в кожаных платьях змеиного окраса. 

Кстати, показ Alena Akhmadullina открыл Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В ближайшие дни мы увидим еще немало новых коллекций и необычных образов звезд, которые никогда не пропускают это мероприятие. 

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15 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Анна Темерина, Виктор Бойко
Теги

Алена Ахмадуллина, Светлана Бондарчук, Мария Кожевникова, Надежда Оболенцева, Эвелина Хромченко, Ирина Безрукова, Ольга Слуцкер, Яна Чурикова, Оксана Акиньшина, Лукерья Ильяшенко, Александра Ребенок, Виктория Толстоганова, Инна Маликова, Дарья Чаруша, Ксения Соловьева, Ингрид Олеринская, Ольга Ушакова, Наталья Подольская, Константин Андрикопулос, Ольга Андрикопулус, Анастасия Меськова, Мари Коберидзе, Рита Митрофанова, Татьяна Геворкян, Екатерина Гринчевская, Татьяна Ткачук

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ужасно все одеты... Особенно &#39;поразил&#39; наряд мадам Кожевниковой.(

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