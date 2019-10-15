Натали Портман, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон: названы победительницы премии Women In Hollywood 2019

На днях в Лос-Анджелесе были объявлены имена лауреатов престижной глянцевой премии Women In Hollywood. Первыми поздравили победительниц с победой Шарлиз Терон, Тесс Холидей, Марго Робби и другие селебы.

Марго Робби, Николь Кидман и Риз Уизерспун

В минувший понедельник американская версия журнала Elle в 26-й раз подряд провела премию Women In Hollywood. С помощью этой награды издание ежегодно отмечает десять самых влиятельных женщин шоу-бизнеса и киноиндустрии.

Победительницы не просто получают почетные статуэтки, но и становятся главными героинями будущих номеров Elle.

В этот раз почти все награды достались актрисам. В числе лауреатов — Гвинет Пэлтроу, Николь Кидман, Скарлетт Йоханссон и другие.

Скарлетт Йоханссон

Также американский Elle отметил клипмейкера Мелину Мацукас, певицу Долли Партон и юмористку Минди Калинг.

Победительниц пришли поддержать их звездные друзья и коллеги.

В этот вечер на красной дорожке позировали Шарлиз Терон, Марго Робби, Риз Уизерспун и многие другие представительницы шоу-бизнеса.

Многие селебы выбрали для мероприятия скромные total-black-образы. К тому же почти все дамы отказались от яркого макияжа, сделав ставку на нюдовые оттенки косметики. Скорее всего, таким образом звезды хотели подчеркнуть, что заслужили победу на премии не благодаря своим эффектным внешним данным, а из-за многолетней упорной деятельности.