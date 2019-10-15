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Натали Портман, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон: названы победительницы премии Women In Hollywood 2019

На днях в Лос-Анджелесе были объявлены имена лауреатов престижной глянцевой премии Women In Hollywood. Первыми поздравили победительниц с победой Шарлиз Терон, Тесс Холидей, Марго Робби и другие селебы. 
Марго Робби, Николь Кидман, Риз Уизерспун
Марго Робби, Николь Кидман и Риз Уизерспун

В минувший понедельник американская версия журнала Elle в 26-й раз подряд провела премию Women In Hollywood. С помощью этой награды издание ежегодно отмечает десять самых влиятельных женщин шоу-бизнеса и киноиндустрии.

Победительницы не просто получают почетные статуэтки, но и становятся главными героинями будущих номеров Elle. 

В этот раз почти все награды достались актрисам. В числе лауреатов — Гвинет Пэлтроу, Николь Кидман, Скарлетт Йоханссон и другие. 

Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон

Также американский Elle отметил клипмейкера Мелину Мацукас, певицу Долли Партон и юмористку Минди Калинг. 

Победительниц пришли поддержать их звездные друзья и коллеги. 

В этот вечер на красной дорожке позировали Шарлиз Терон, Марго Робби, Риз Уизерспун и многие другие представительницы шоу-бизнеса. 

Многие селебы выбрали для мероприятия скромные total-black-образы. К тому же почти все дамы отказались от яркого макияжа, сделав ставку на нюдовые оттенки косметики. Скорее всего, таким образом звезды хотели подчеркнуть, что заслужили победу на премии не благодаря своим эффектным внешним данным, а из-за многолетней упорной деятельности. 

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15 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Гвинет Пэлтроу, Риз Уизерспун, Шарлиз Терон, Тесс Холлидей, Зендая Коулман, Никки Рид, Зои Дойч, Аннабелль Уоллис, Марго Робби

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3 комментария Добавить комментарий
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  • У Скарлетт не самый удачный макияж. А у Шарлиз Терон так овал лица поплыл (( как-то рано, ей же чуть за 40.

  • Я одна не понимаю, зачем обнажать длряблые руки не первой свежести, как почти все селебы в подборке? Шарлиз- нечто конечно. Видок, как у городской сумашедшей.

  • что-то в Портман неуловимо изменилось, ещё в рекламе Диор заметила. Марго что-то подурнела. Терон наряд нелепый. у Никки Рид нездоровое похудение уже.Риз молодец, огурцом. Кидман уже перестаралась

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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