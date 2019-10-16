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Алена Долецкая, Надежда Оболенцева и другие звезды первыми в России посмотрели фильм «Варда глазами Аньес»

На днях в центре Москвы состоялся премьерный показ французского фильма «Варда глазами Аньес». Среди первых зрителей были замечены Вика Газинская, Софья Капкова и другие знаменитости. 
Надежда Оболенцева
Надежда Оболенцева

14 октября в Западном крыле Новой Третьяковки при поддержке бутика Aizel состоялась презентация фильма «Варда глазами Аньес», в котором французский режиссер Аньес Варда рассказала о своей жизни, творческом пути, дружбе с актерами и художниками. 

Вика Газинская, Софья Капкова
Вика Газинская и Софья Капкова

Посмотреть автобиографическую картину пришли Алена Долецкая, Надежда Оболенцева, Вика Газинская, Александр Терехов, Айсель Трудел, Михаил Друян, Софья Капкова и другие звездные ценители киноискусства.

«Около года назад я имела честь лично познакомиться с Аньес Вардой. Меня всегда восхищала эта сильная и глубокая женщина, которую я мечтала снять в нашем проекте ''Я женщина. Я могу''. Именно ее пример послужил для многих других женщин выбрать профессию режиссера», — поделилась с журналистами Айсель Трудел.

Вечер начался с исполнения симфоническим оркестром Московской государственной консерватории нескольких произведений классической музыки конца 19 века, а после все собравшиеся увидели последний фильм Аньес.

Впервые Варда представила эту картину в феврале 2019-го на Берлинском кинофестивале. Спустя месяц режиссер умерла — 29 марта этого года она скончалась в возрасте 90 лет. В России этот фильм выходит в ограниченный прокат 24 октября.

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16 октября 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Пресс-служба
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Алена Долецкая, Айсель Трудел, Александр Терехов, Надежда Оболенцева, Михаил Друян, Софья Капкова, Виктория Газинская

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2 комментария Добавить комментарий
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  • синагога посмотрела фильм...

  • Ворона Оболенская другую причёску делать не умеет?

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