Алена Долецкая, Надежда Оболенцева и другие звезды первыми в России посмотрели фильм «Варда глазами Аньес»

На днях в центре Москвы состоялся премьерный показ французского фильма «Варда глазами Аньес». Среди первых зрителей были замечены Вика Газинская, Софья Капкова и другие знаменитости.

Надежда Оболенцева

14 октября в Западном крыле Новой Третьяковки при поддержке бутика Aizel состоялась презентация фильма «Варда глазами Аньес», в котором французский режиссер Аньес Варда рассказала о своей жизни, творческом пути, дружбе с актерами и художниками.

Вика Газинская и Софья Капкова

Посмотреть автобиографическую картину пришли Алена Долецкая, Надежда Оболенцева, Вика Газинская, Александр Терехов, Айсель Трудел, Михаил Друян, Софья Капкова и другие звездные ценители киноискусства.



«Около года назад я имела честь лично познакомиться с Аньес Вардой. Меня всегда восхищала эта сильная и глубокая женщина, которую я мечтала снять в нашем проекте ''Я женщина. Я могу''. Именно ее пример послужил для многих других женщин выбрать профессию режиссера», — поделилась с журналистами Айсель Трудел.



Вечер начался с исполнения симфоническим оркестром Московской государственной консерватории нескольких произведений классической музыки конца 19 века, а после все собравшиеся увидели последний фильм Аньес.



Впервые Варда представила эту картину в феврале 2019-го на Берлинском кинофестивале. Спустя месяц режиссер умерла — 29 марта этого года она скончалась в возрасте 90 лет. В России этот фильм выходит в ограниченный прокат 24 октября.