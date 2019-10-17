«Природа ждет героев»: Летучая, Лядова и другие звезды поддержали эко-акцию от Timberland

16 октября в Москве состоялся Public Talk, посвященный запуску кампании «Природа ждет своих героев» бренда Timberland. Мероприятие поддержали Елена Летучая, Елена Лядова, Юлианна Караулова и другие звезды.

Елена Летучая

К счастью, современное общество все чаще задумывается о сохранении окружающей среды. Вот и бренд Timberland решил внести свою лепту: 16 октября во флагманском магазине на Арбате состоялась презентация кампании «Природа ждет своих героев».



Спикерами мероприятия выступили эко-активистка и digital-координатор проекта Greenpeace «Ноль отходов» Ирина Козловских, артист Black Star и посол WWF проекта «Стражи леса» Олег Терновой, а также бренд-менеджер Timberland в России Татьяна Шендерман.



Гостями вечера стали Елена Летучая, Юлианна Караулова, Елена Лядова, Илья Глинников, Анна Цуканова-Котт, Тимур Соловьев, Эльвира Т и другие звезды.

На Public Talk спикеры затронули темы перепотребления и высадки деревьев. Например, Ирина Козловских рассказала про полезные привычки, которые прививают осознанность к потреблению, а Олег Терновой отметил, как важно не только защищать леса, но и высаживать новые.