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Темникова в прозрачном, Утяшева в коротком: звездные гостьи вечеринки Burberry в Москве

17 октября в ГУМе на Красной площади состоялось мероприятие Burberry, посвященное открытию третьего флагманского магазина в Москве. Узнали новый адрес для будущего шопинга Елена Темникова, Ляйсан Утяшева и другие модницы. 
Елена Темникова
Елена Темникова

В Москве открылся третий флагманский магазин Burberry. Теперь новинки британской марки можно приобрести в ГУМе. По этому поводу 17 октября бренд решил собрать столичных модников и модниц на вечеринке. 

Мероприятие посетили более 300 гостей, и, конечно, такое событие не могли пропустить звезды. Так, на модной тусовке были замечены Ляйсан Утяшева, Елена Темникова, Алеся Кафельникова, Сати Казанова, Дарья Коновалова, Анастасия Смирнова и другие.  

Путь гостей на вечеринку начинался со входа на Красной площади, где были установлены две зеркальные скульптуры в виде единорогов. Проходя сквозь двери, все попадали в затемненное пространство Демонстрационного зала ГУМа, освещаемого яркими отблесками гигантской зеркальной фигуры в виде оленя. За музыкальное сопровождение вечера отвечали диджеи Red Axes и Никита Забелин, а также группа Shortparis.

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18 октября 2019
Текст Саша Белая
Фото пресс-служба Burberry
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Burberry

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