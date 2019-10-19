Гоша Куценко, Алла Юганова, Анастасия Рогозина и другие селебы посетили премьеру фильма «Сторож»

18 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового психологического триллера Юрия Быкова. Звездные гости первые оценили необычный фильм о значимости выбора в нашей жизни.

Фильмы Юрия Быкова отличаются особым авторским взглядом на повседневные, порой обыденные вещи. Именно этот режиссер выпустил сериал «Метод» с Константином Хабенским, и он же взялся за «Елки 1914». Быков умеет и любит исследовать простые и понятные (а потому кажущиеся скучными) вещи и события под совершенно невероятным углом зрения. Поэтому в жанре психологического триллера этот режиссер чувствует себя комфортнее всего.

18 октября Юрий Быков вместе с членами съемочной команды представил свой новый фильм — «Сторож».

Эта картина рассказывает о необычных постояльцах, разрушающих размеренную жизнь сторожа заброшенного санатория. Странная пара, которую сыграли Алла Юганова и Владислав Абашин, просит разрешения остановиться в одном из номеров — и это вовсе не случайно. Как сообщил Юрий Быков, сыгравший в картине роль сторожа, всем троим есть, что скрывать в заснеженной глуши.

Юрий Быков

«Все проблемы, формирующие наш окружающий мир, начинаются с очень простых неверных решений. ''Сторож'' — история о трех людях, совершивших, казалось бы, обыкновенные, очевидные, может быть, даже неизбежные поступки. И теперь они пытаются понять, как с этим выбором жить дальше», — рассказал Woman.ru Быков.

Первыми оценить картину пришли российские звезды. Среди почетных гостей вечера были Гоша Куценко, Павел Астахов, Екатерина Носик и другие селебрити.