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Рудковская, Караулова, Шелягова и другие звезды поздравили Петра Аксенова с выпуском новой ювелирной коллекции

Отечественный ювелирный бренд Axenoff в очередной раз удивил звездных гостей изысканными изделиями, переосмыслив традиционные российские символы и образы. 
Петр Аксенов и Полина Пицдан
Петр Аксенов и Полина Пицдан

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет», — хотелось бы по-привычке сказать, увидев очередную коллекцию украшений Петра Аксенова, но нет! В этот раз ювелир пошел на настоящий эксперимент. Как истинный художник, Аксенов умеет удивлять и постоянно создает неповторимые произведения искусства. 

Аксенов отошел от привычной «русской» эстетики и вместе с архитектором Полиной Пицдан создал коллекцию в стиле Art Deco.

В качестве главного образа творческий тандем выбрал камею — украшение на стыке ювелирного и изобразительного мастерства (ведь архитектура просто немыслима без скульптуры). Именно по этой причине вся линия получила название Cameo.

Яна Рудковская
Яна Рудковская

Создавая коллекцию, Петр и Полина вдохновлялись легендарными литературными произведениями, сказками и мифами, а сами украшения были наполнены духом Шекспира, Фицджеральда, Андерсена. 

Да и само место, где была проведена презентация, выбрано не случайно: в усадьбе Салтыковых-Чертковых ранее неоднократно собирались Пушкин, Толстой, Гоголь, Данилевский и другие мыслители и эстеты прошлого.

Поздравить Петра и Полину с новой коллекцией и творческим экспериментов пришли звездные друзья, которые на протяжении многих лет любят и почитают изысканные украшения бренда Axenoff. 

Яна Рудковская, Ксения Соловьева, Виктория Шелягова, Юлианна Караулова и другие селебрити с удовольствием примерили роскошные изделия и насладились волшебным духом Art Deco. 

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19 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Пресс-служба
Теги

Петр Аксенов, Виктория Шелягова, Яна Рудковская, Ксения Соловьева, Юлианна Караулова

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