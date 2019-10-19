Рудковская, Караулова, Шелягова и другие звезды поздравили Петра Аксенова с выпуском новой ювелирной коллекции

Отечественный ювелирный бренд Axenoff в очередной раз удивил звездных гостей изысканными изделиями, переосмыслив традиционные российские символы и образы.

Петр Аксенов и Полина Пицдан

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет», — хотелось бы по-привычке сказать, увидев очередную коллекцию украшений Петра Аксенова, но нет! В этот раз ювелир пошел на настоящий эксперимент. Как истинный художник, Аксенов умеет удивлять и постоянно создает неповторимые произведения искусства.

Аксенов отошел от привычной «русской» эстетики и вместе с архитектором Полиной Пицдан создал коллекцию в стиле Art Deco.

В качестве главного образа творческий тандем выбрал камею — украшение на стыке ювелирного и изобразительного мастерства (ведь архитектура просто немыслима без скульптуры). Именно по этой причине вся линия получила название Cameo.

Яна Рудковская

Создавая коллекцию, Петр и Полина вдохновлялись легендарными литературными произведениями, сказками и мифами, а сами украшения были наполнены духом Шекспира, Фицджеральда, Андерсена.



Да и само место, где была проведена презентация, выбрано не случайно: в усадьбе Салтыковых-Чертковых ранее неоднократно собирались Пушкин, Толстой, Гоголь, Данилевский и другие мыслители и эстеты прошлого.

Поздравить Петра и Полину с новой коллекцией и творческим экспериментов пришли звездные друзья, которые на протяжении многих лет любят и почитают изысканные украшения бренда Axenoff.



Яна Рудковская, Ксения Соловьева, Виктория Шелягова, Юлианна Караулова и другие селебрити с удовольствием примерили роскошные изделия и насладились волшебным духом Art Deco.