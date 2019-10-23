Ксения Собчак и Ольга Бузова поборолись за главную награду премии «Прорыв года»

22 октября в ресторане Modus прошла церемония награждения премией «Прорыв года» журнала Moda Topical. Свои статуэтки получили Ксения Собчак, Ольга Бузова и другие звезды.

Рита Дакота

Оксана Федорова в десятый, юбилейный раз собрала звезд на ежегодной премии «Прорыв года» своего журнала Moda Topical. Церемония награждения состоялась 22 октября в ресторане Modus.



В этот вечер были названы имена самых успешных селебрити по версии издания. Так, за столиками в ожидании заветной награды были замечены Рита Дакота, Кристина Орбакайте, Ольга Бузова, Ксения Собчак, Наталья Подольская, Елена Летучая, Саша Савельева и другие знаменитости.

Саша Савельева

Статуэтки распределились между селебрити как нельзя лучше: например, Подольская удостоилась награды в номинации «Музыкальная премьера года», Летучая была отмечена за «Острое журналистское расследование», а Жукова признали «Хитмейкером года».

Ольга Бузова

Интригой вечера стало то, кому же достанется приз в главной номинации — «Прорыв года». Претенденток, по мнению присутствующих, было две — Ольга Бузова и Ксения Собчак. В итоге, последняя все-таки завоевала пальму первенства, а Оля была удостоена звания «Певица года», что звучит ничуть не хуже. Согласитесь?

Так вышло, что две главные конкурентки вечера сидели за одним столом. Несмотря на соперничество, Собчак и Бузова были рады видеть друг друга. Девушки долго и много болтали, о чем Ольга также рассказывала в своих инстаграм-историях. Так, певица призналась, что стала свидетельницей того, как Ксения отчитывается перед мужем Константином Богомоловым — по всей видимости, где она и во сколько будет дома. Мило, правда? Бузова же в свою очередь тоже делилась последними новостями — хлопотами, связанными с обустройством недавно купленной квартиры.