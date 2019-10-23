Король и королева Испании, принц Чарльз и еще две тысячи высокопоставленных гостей посетили ужин в честь нового императора Японии

В минувший вторник в Токио прошла церемония интронизации нового императора. Правителем страны стал 59-летний Нарухито, старший сын императора Акихито, который весной отрекся от престола из-за преклонного возраста.
Церемония по случаю провозглашения нового императора Японии проводилась на фоне всеобщего траура: 12 октября на страну обрушился тайфун, унесший жизни нескольких десятков человек.
Несмотря на недавнюю трагедию, интронизацию было решено не откладывать, а просто сделать ее не такой пышной, как это бывает обычно. Именно поэтому торжественный парад был отложен до ноября. В ближайшие же дни новый император устроит четыре приема для многочисленных гостей, приехавших его поздравить от лица своих государств.
Первый прием был устроен вчера вечером, через несколько часов после интронизации. На праздничном ужине присутствовали почти все гости, которые утром наблюдали за восхождением Нарухито на престол.
Банкет начался с гала-концерта, на котором выступали лучшие придворные артисты Японии.
Как ранее сообщалось в СМИ, повара очень внимательно разрабатывали меню для такого важного банкета. «Ничего из того, что может быть не принято иностранными гостями, использовано не будет», — сообщалось в западных изданиях. Основой ужина стала японская кухня, но без экзотических блюд из необычных видов рыбы.