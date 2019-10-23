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Бородина, Клюкина, Рудова и другие звезды узнали, когда выйдет новый сезон «Физрука» и сколько будет длиться «Дом-2»

22 октября в Центральном деловом пространстве телеканал ТНТ презентовал главные премьеры будущего года. Узнали, что смотреть в 2020-м, Ксения Бородина и Курбан Омаров, Наталья Рудова, Дарья Мороз и другие звезды. 
Наталья Рудова
Наталья Рудова

Осень в самом разгаре, однако телеканалы уже давно живут будущим, строя сетку вещания на 2020 год. 22 октября ТНТ собрал в Центральном деловом пространстве ведущих журналистов, звезд, блогеров и продюсеров, чтобы рассказать, чем нас будет удивлять канал уже с января. 

Конечно, в первую очередь на презентации были замечены знаменитости, которые на протяжении многих лет олицетворяют собой ТНТ, — это Ксения Бородина, Наталья Еприкян, Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Руслан Белый, Ольга Орлова и многие другие. Также мероприятие не смогли пропустить и друзья телеканала: Дарья Мороз, Наталья Рудова, Дарья Клюкина, Виктория Короткова, Анна Цуканова-Котт и другие селебрити. 

Дарья Мороз
Дарья Мороз

Наконец, гости заполнили зрительный зал, и на сцену вышли Роман Петренко и Александр Дулерайн, чтобы представить главные премьеры будущего года. Так, в 2020-м ТНТ покажет сразу два новых проекта с участием Гарика Харламова — комедийный сериал «Гусар» и псевдо-документальное расследование «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона», Павел Деревянко очарует миллионы телезрительниц в ситкоме «Идеальная семья», а Анна Михалкова предстанет в совершенно неожиданном образе — сыграет заместителя начальника колонии в тюремном комедийном сериале «Исправление и наказание».

Также зрителей ждут не менее веселые премьеры — полнометражный фильм «Реальные пацаны против зомби», ситкомы «Девушки с Макаровым», «Отпуск», «Домой», «Патриот», «Иванько» и многое другое. Для всех фанатов главных хитов канала тоже есть приятный сюрприз: в 2020-м ТНТ презентует новые сезоны «Полицейского с Рублевки», «Физрука», «Реальных пацанов», «Года культуры» и, конечно, «Ольги». Ну и напоследок хейтерам «Дома-2» посвящается: телестройка процветает, и закрывать проект руководство канала не планирует. 

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23 октября 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Пресс-служба ТНТ

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • не хочу читать статью. Расскажите - когда закроют Дом 2???

  • Бородина всегда такая несуразная

  • Дарья Клюкина, это что?. Это сейчас так модно?

  • Гость

    Дарья Клюкина, это что?. Это сейчас так модно?

    По мнению Клюкиной - очень!

  • Вторая фотка, думала Решетова пожаловала, все на одно лицо. Клюкина конечно вырядилась а-ля фунтик из мультика. Цуканову не узнать, тётя из профкома. Смотрю, сейчас опять можно джинсы в сапоги заправлять? Еприкян только по росту узнала. Мазунина очень позитивная, отлично выглядит.

  • Мода... что ты делаешь? прекрати!!!

  • Ну зачем это позорище - джинсы в сапоги?!

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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