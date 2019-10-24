Вики Одинцова, Милана Тюльпанова и Андрей Малахов познакомились с самыми успешными бизнесвумен России

23 октября в Москве во второй раз прошла международная премия Veuve Clicquot Business Woman Award. Мероприятие посетили Вики Одинцова, Полина Киценко, Андрей Малахов и другие.

Вики Одинцова

Международная бизнес-премия Veuve Clicquot Business Woman Award, объединяющая успешных и влиятельных женщин со всего мира, была учреждена в честь мадам Клико — первой предпринимательницы XIX века. Ее шампанское по сей день известно во всем мире.

В 2018 году премия впервые прошла в России: тогда победительницей стала Татьяна Бакальчук — основательница и генеральный директор Wildberries.

23 октября состоялась уже вторая в нашей стране церемония вручения наград, где была объявлена победительница этого года: ею стала Ольга Изранова — основатель и генеральный директор ГК «Моторные технологии».

Ольга Изранова

Вдохновиться историями успеха бизнесвумен приехали многие звезды. Так, первыми поздравили финалисток Андрей Малахов, Елена Шкулева, Полина Киценко, Вики Одинцова, Ольга Слуцкер, Милана Тюльпанова, Виктория Короткова и другие.

Ведущей церемонии награждения стала Ирина Муромцева. Для вручения наград в Москву специально прилетела Надин Фо — международный директор Дома Veuve Clicquot. Она не только выступила с торжественной речью, но и лично наградила финалисток и победительницу.