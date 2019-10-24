Вики Одинцова, Милана Тюльпанова и Андрей Малахов познакомились с самыми успешными бизнесвумен России

Международная бизнес-премия Veuve Clicquot Business Woman Award, объединяющая успешных и влиятельных женщин со всего мира, была учреждена в честь мадам Клико — первой предпринимательницы XIX века. Ее шампанское по сей день известно во всем мире.
23 октября состоялась уже вторая в нашей стране церемония вручения наград, где была объявлена победительница этого года: ею стала Ольга Изранова — основатель и генеральный директор ГК «Моторные технологии».
Вдохновиться историями успеха бизнесвумен приехали многие звезды. Так, первыми поздравили финалисток Андрей Малахов, Елена Шкулева, Полина Киценко, Вики Одинцова, Ольга Слуцкер, Милана Тюльпанова, Виктория Короткова и другие.
Ведущей церемонии награждения стала Ирина Муромцева. Для вручения наград в Москву специально прилетела Надин Фо — международный директор Дома Veuve Clicquot. Она не только выступила с торжественной речью, но и лично наградила финалисток и победительницу.