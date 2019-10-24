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Вики Одинцова, Милана Тюльпанова и Андрей Малахов познакомились с самыми успешными бизнесвумен России

23 октября в Москве во второй раз прошла международная премия Veuve Clicquot Business Woman Award. Мероприятие посетили Вики Одинцова, Полина Киценко, Андрей Малахов и другие. 
Вики Одинцова
Вики Одинцова

Международная бизнес-премия Veuve Clicquot Business Woman Award, объединяющая успешных и влиятельных женщин со всего мира, была учреждена в честь мадам Клико — первой предпринимательницы XIX века. Ее шампанское по сей день известно во всем мире. 

В 2018 году премия впервые прошла в России: тогда победительницей стала Татьяна Бакальчук — основательница и генеральный директор Wildberries.

23 октября состоялась уже вторая в нашей стране церемония вручения наград, где была объявлена победительница этого года: ею стала Ольга Изранова — основатель и генеральный директор ГК «Моторные технологии».

Ольга Изранова
Ольга Изранова

Вдохновиться историями успеха бизнесвумен приехали многие звезды. Так, первыми поздравили финалисток Андрей Малахов, Елена Шкулева, Полина Киценко, Вики Одинцова, Ольга Слуцкер, Милана Тюльпанова, Виктория Короткова и другие. 

Ведущей церемонии награждения стала Ирина Муромцева. Для вручения наград в Москву специально прилетела Надин Фо — международный директор Дома Veuve Clicquot. Она не только выступила с торжественной речью, но и лично наградила финалисток и победительницу.

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24 октября 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Пресс-служба

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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