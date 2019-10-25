Чего хотят женщины? Собчак, Чиповская, Варнава и другие звезды посетили первый в России театр-кабаре

Не так давно в Москве открылся первый в нашей стране театр-кабаре, получивший название Crave. 24 октября состоялась премьера дебютного спектакля What women want, которую посетили Собчак, Чиповская, Ильяшенко и другие.

Шоу What women want

При слове «кабаре» первое, о чем вы думаете, — это скорее всего знаменитый французский «Мулен Руж». В России ничего подобного до недавнего времени не было. Но не теперь: в Москве открылся театр-кабаре Crave, который уже 24 октября представил свою первую постановку под названием What women want.

Режиссер спектакля Василий Козарь, как можно догадаться, попытался ответить на извечный вопрос — «Чего хотят женщины?»

«В процессе подготовки я изучил огромное количество психологической литературы, фильмов, теорий в попытках понять, что происходит у женщины в голове. В шоу я стараюсь показать разные ее состояния и передать всю палитру свойственных ей эмоций. Постановка пронизана иронией — выбирая очередной шаблонный образ, я намерено довожу его до гротеска, чтобы продемонстрировать, как совершенно типичное женское поведение выглядит глазами мужчины», — высказался режиссер.

Премьерный спектакль, конечно, не смогли пропустить звезды. Так, постановку 18+ оценили Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Аня Чиповская, Лукерья Ильяшенко, Егор Дружинин, Елена Крыгина и другие. Как бы под стать мероприятию многие гостьи позволили себе чуть больше вольностей при выборе наряда. Так, например, Крыгина вышла в свет в мини-платье-жакете алого цвета, а Аня Чиповская, напротив, облачилась в черный брючный костюм с рубашкой в тон и, несмотря на сдержанность аутфита, попала в десятку.

Спектакль уже прозвали одой женственности и сексуальности, ведь в нем есть все — откровенные наряды, эротичные танцы, динамичный сюжет, «путешествие» по разным эпохам. И, конечно, сама женщина — хрупкая и дерзкая, сильная и капризная, настоящая и кокетка. «Это горячо, но не пошло», — послышалось из толпы, покидающей зрительный зал. Пожалуй, лучше и не скажешь.