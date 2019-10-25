Елизавета Боярская, Светлана Бондарчук и другие звезды на презентации ювелирного Дома Tous

На днях в Москве прошел показ ювелирных украшений Tous. Среди оценивших произведения, созданные Розой Ориол, были замечены Эвелина Хромченко, Анастасия Задорожная и другие знаменитости.

Елизавета Боярская

24 октября в Москве состоялась выставка ювелирных украшений Tous. Бренд представил более ста моделей от многоцветного колье Tea Time и монохромных украшений до бриллиантовой парюры с мишками из музейного собрания. Гостей лично встретила вице-президент Дома Роза Тоус.



Анна Цуканова-Котт и Ян Гэ

Среди собравшихся в этот вечер оказались Эвелина Хромченко, Светлана Бондарчук, Анастасия Задорожная, Ян Гэ, Анна Цуканова-Котт, амбассадор бренда Елизавета Боярская, Елизавета Арзамасова и многие другие.

Также была замечена и Любовь Толкалина, которую сопровождала ее дочь Мария Кончаловская.

«Каждое украшение — это плод таланта моей матери и ее страсти к драгоценным камням, ее внимания к мельчайшим деталям», — произнесла Роза Тоус.



Собравшиеся смогли не только по достоинству оценить ювелирные изделия, но и насладиться иммерсивным спектаклем.