Елизавета Боярская, Светлана Бондарчук и другие звезды на презентации ювелирного Дома Tous

24 октября в Москве состоялась выставка ювелирных украшений Tous. Бренд представил более ста моделей от многоцветного колье Tea Time и монохромных украшений до бриллиантовой парюры с мишками из музейного собрания. Гостей лично встретила вице-президент Дома Роза Тоус.
Среди собравшихся в этот вечер оказались Эвелина Хромченко, Светлана Бондарчук, Анастасия Задорожная, Ян Гэ, Анна Цуканова-Котт, амбассадор бренда Елизавета Боярская, Елизавета Арзамасова и многие другие.
«Каждое украшение — это плод таланта моей матери и ее страсти к драгоценным камням, ее внимания к мельчайшим деталям», — произнесла Роза Тоус.
Собравшиеся смогли не только по достоинству оценить ювелирные изделия, но и насладиться иммерсивным спектаклем.