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Елизавета Боярская, Светлана Бондарчук и другие звезды на презентации ювелирного Дома Tous

На днях в Москве прошел показ ювелирных украшений Tous. Среди оценивших произведения, созданные Розой Ориол, были замечены Эвелина Хромченко, Анастасия Задорожная и другие знаменитости.
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская

24 октября в Москве состоялась выставка ювелирных украшений Tous. Бренд представил более ста моделей от многоцветного колье Tea Time и монохромных украшений до бриллиантовой парюры с мишками из музейного собрания. Гостей лично встретила вице-президент Дома Роза Тоус.

Ян Гэ, Анна Цуканова-Котт
Анна Цуканова-Котт и Ян Гэ

Среди собравшихся в этот вечер оказались Эвелина Хромченко, Светлана Бондарчук, Анастасия Задорожная, Ян Гэ, Анна Цуканова-Котт, амбассадор бренда Елизавета Боярская, Елизавета Арзамасова и многие другие.

Также была замечена и Любовь Толкалина, которую сопровождала ее дочь Мария Кончаловская.

«Каждое украшение — это плод таланта моей матери и ее страсти к драгоценным камням, ее внимания к мельчайшим деталям», — произнесла Роза Тоус.

Собравшиеся смогли не только по достоинству оценить ювелирные изделия, но и насладиться иммерсивным спектаклем.

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25 октября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Пресс-служба
Теги

Елизавета Боярская, Эвелина Хромченко, Светлана Бондарчук, Анна Цуканова-Котт, Ян Гэ, Настя Задорожная, Дарья Повереннова, Агния Кузнецова, Екатерина Вуличенко, Анна Чурина, Анна Слю, Дарья Носик, Липа Тетерич, Наталья Лесниковская, Лиза Арзамасова, Яна Лапутина, Саша Спилберг, Маргарита Мамун, Мари Коберидзе, Сабина Ахмедова

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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