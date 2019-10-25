Мария Шукшина, Эвелина Бледанс, Наталья Фриске и другие звезды узнали, как оставаться молодыми без «уколов красоты»

23 октября в Москве открылась парфюмерно-косметическая выставка InterCharm. Узнать о будущих трендах в индустрии красоты приехали Мария Шукшина, Эвелина Бледанс, Наталья Фриске и другие звезды.

Эвелина Бледанс и Кира Сорокина

На выставке InterCharm ежегодно собирается большое количество бьютиголиков, среди которых немало знаменитостей. 23 октября парфюмерно-косметическая экспозиция в очередной раз собрала всех неравнодушных в стенах «Крокус Экспо».



В первые два дня наибольшее количество звезд можно было встретить в корнере марки корейской косметики Nanoasia. Узнали о новинках бренда Мария Шукшина, Наталья Фриске, Инна Маликова, Алиса Селезнева, Екатерина Одинцова и другие.

Алиса Селезнева

Nanoasia представила новую линейку продуктов, в которую вошли антивозрастной крем EVA, разработанный при участии Эвелины Бледанс, и два крема для лица и век My Che, на создание которых основательницу бренда Киру Сорокину вдохновила Анфиса Чехова.

Гости смогли не только познакомиться с новыми средствами, но и пройти уникальную безинъекционную терапию сыворотками на основе мультпептидных комплексов. С помощью специального аппарата под давлением 5 атмосфер молекулы размером всего 4 нанометра проникают в глубокие слои кожи, мгновенно обеспечивая видимый эффект.