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Мария Шукшина, Эвелина Бледанс, Наталья Фриске и другие звезды узнали, как оставаться молодыми без «уколов красоты»

23 октября в Москве открылась парфюмерно-косметическая выставка InterCharm. Узнать о будущих трендах в индустрии красоты приехали Мария Шукшина, Эвелина Бледанс, Наталья Фриске и другие звезды. 
Эвелина Бледанс и Кира Сорокина
Эвелина Бледанс и Кира Сорокина

На выставке InterCharm ежегодно собирается большое количество бьютиголиков, среди которых немало знаменитостей. 23 октября парфюмерно-косметическая экспозиция в очередной раз собрала всех неравнодушных в стенах «Крокус Экспо». 

В первые два дня наибольшее количество звезд можно было встретить в корнере марки корейской косметики Nanoasia. Узнали о новинках бренда Мария Шукшина, Наталья Фриске, Инна Маликова, Алиса Селезнева, Екатерина Одинцова и другие.

Алиса Селезнева
Алиса Селезнева

Nanoasia представила новую линейку продуктов, в которую вошли антивозрастной крем EVA, разработанный при участии Эвелины Бледанс, и два крема для лица и век My Che, на создание которых основательницу бренда Киру Сорокину вдохновила Анфиса Чехова.

Гости смогли не только познакомиться с новыми средствами, но и пройти уникальную безинъекционную терапию сыворотками на основе мультпептидных комплексов. С помощью специального аппарата под давлением 5 атмосфер молекулы размером всего 4 нанометра проникают в глубокие слои кожи, мгновенно обеспечивая видимый эффект.

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25 октября 2019
Текст Саша Белая

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





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