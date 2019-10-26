Сияющая Лолита Милявская, сексуальная Кети Топурия, скромная Пелагея и другие артисты поздравили «Крокус Сити Холл» с 10-летием

10 лет назад «Крокус Сити Холл» распахнул свои двери. Поздравить любимый концертный зал с первым юбилеем пришли Сергей Жуков, Дима Билан, Любовь Успенская и другие артисты, не раз выступавшие в этих стенах.

Араз Агаларов

25 октября 2009 года концертный зал «Крокус Сити Холл» был открыт президентом Crocus Group Аразом Агаларовым и носит имя его друга, великого певца и музыканта Муслима Магомаева. За прошедшие 10 лет на этой площадке состоялись самые грандиозные концерты как российских, так и зарубежных исполнителей благодаря залу-трансформеру, который позволяет воплотить задумку любой сложности в жизнь.

Эмин Агаларов

В «Крокусе» выступали Элтон Джон, Дженнифер Лопес, Стинг, Maroon 5, Sia, Дуа Липа, Scorpions, Лара Фабиан, Seal, Лана Дель Рей, Патрисия Каас, Ленни Кравиц, Энрике Иглесиас, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Светлана Лобода, «Би-2», Баста, Ани Лорак, «ДДТ», Диана Арбенина,«Ленинград», «Сплин», «Наутилус Помпилиус», «Мумий Тролль» и сотни других популярнейших артистов.

По случаю первого юбилея состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие звезды, давшие в «Крокус Сити Холле» наибольшее количество аншлаговых концертов. Так, на сцене выступили Дима Билан, Валерия, Пелагея, Валерий Меладзе, группа «Руки вверх!», Тамара Гвердцители, группа A'Studio, Эмин Агаларов, Леонид Агутин и другие.