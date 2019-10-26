Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Сияющая Лолита Милявская, сексуальная Кети Топурия, скромная Пелагея и другие артисты поздравили «Крокус Сити Холл» с 10-летием

10 лет назад «Крокус Сити Холл» распахнул свои двери. Поздравить любимый концертный зал с первым юбилеем пришли Сергей Жуков, Дима Билан, Любовь Успенская и другие артисты, не раз выступавшие в этих стенах. 
Араз Агаларов
Араз Агаларов

25 октября 2009 года концертный зал «Крокус Сити Холл» был открыт президентом Crocus Group Аразом Агаларовым и носит имя его друга, великого певца и музыканта Муслима Магомаева. За прошедшие 10 лет на этой площадке состоялись самые грандиозные концерты как российских, так и зарубежных исполнителей благодаря залу-трансформеру, который позволяет воплотить задумку любой сложности в жизнь. 

Эмин Агаларов
Эмин Агаларов

В «Крокусе» выступали Элтон Джон, Дженнифер Лопес, Стинг, Maroon 5, Sia, Дуа Липа, Scorpions, Лара Фабиан, Seal, Лана Дель Рей, Патрисия Каас, Ленни Кравиц, Энрике Иглесиас, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Светлана Лобода, «Би-2», Баста, Ани Лорак, «ДДТ», Диана Арбенина,«Ленинград», «Сплин», «Наутилус Помпилиус», «Мумий Тролль» и сотни других популярнейших артистов. 

По случаю первого юбилея состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие звезды, давшие в «Крокус Сити Холле» наибольшее количество аншлаговых концертов. Так, на сцене выступили Дима Билан, Валерия, Пелагея, Валерий Меладзе, группа «Руки вверх!», Тамара Гвердцители, группа A'Studio, Эмин Агаларов, Леонид Агутин и другие.

Перейти к обсуждению 5


26 октября 2019
Текст Саша Белая
Фото Евгений Николаев, Мария Поспелова

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Какая некрасивая жена у Сосо. Маликов, Лель очень постарели.

  • Лолита конечно знатно похудела, но эти прозрачные брючки,как на корове седло. Антисекс полнейший.

  • Она ведь молодая совмем. Что он с ней сделал. Не балует совсем.

  • Валерия что-то как жокей одета)

  • Агутин, Пресняков и Расторгуев - вы моя любовь!))) красивые вы песни пишете, поете по-доброму, глубоко. Спасибо вам:))

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.