Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Монеточка, Ирина Горбачева, Дана Борисова и другие звезды сходили в кино на аниме

25 октября в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера мультфильма «Дитя погоды». Работу лично представил Макото Синкай, а первыми ее оценили Монеточка, Наталья Бардо, Марюс Вайсберг и другие. 
Марюс Вайсберг и Наталья Бардо
Марюс Вайсберг и Наталья Бардо

В столицу прилетел культовый японский режиссер Макото Синкай. Его предыдущая работа под названием «Твое имя» стала самым кассовым аниме в истории мирового проката. Теперь Макото надеется побить собственный рекорд, представив новый мультфильм «Дитя погоды».

В Японии аниме собрало уже более 125 миллионов долларов!

25 октября состоялась московская премьера картины. В кинотеатре «Октябрь» собрались многие российские звезды. Так, лично с Синкаем познакомились Ирина Горбачева, Монеточка, Наталья Бардо, Марюс Вайсберг, Нонна Гришаева, Дана Борисова, Лариса Вербицкая и другие знаменитости.

 
К началу показа зал был переполнен зрителями. Выйдя на сцену, Макото Синкай отметил, что нигде в мире он не встречал такого радушного приема. Публика отблагодарила режиссера овациями. В России «Дитя погоды» выходит в прокат 31 октября.   

Перейти к обсуждению


26 октября 2019
Текст Саша Белая
Фото Пресс-служба «Вольга»

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.