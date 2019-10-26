Монеточка, Ирина Горбачева, Дана Борисова и другие звезды сходили в кино на аниме

25 октября в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера мультфильма «Дитя погоды». Работу лично представил Макото Синкай, а первыми ее оценили Монеточка, Наталья Бардо, Марюс Вайсберг и другие.

Марюс Вайсберг и Наталья Бардо

В столицу прилетел культовый японский режиссер Макото Синкай. Его предыдущая работа под названием «Твое имя» стала самым кассовым аниме в истории мирового проката. Теперь Макото надеется побить собственный рекорд, представив новый мультфильм «Дитя погоды».

В Японии аниме собрало уже более 125 миллионов долларов!

25 октября состоялась московская премьера картины. В кинотеатре «Октябрь» собрались многие российские звезды. Так, лично с Синкаем познакомились Ирина Горбачева, Монеточка, Наталья Бардо, Марюс Вайсберг, Нонна Гришаева, Дана Борисова, Лариса Вербицкая и другие знаменитости.



К началу показа зал был переполнен зрителями. Выйдя на сцену, Макото Синкай отметил, что нигде в мире он не встречал такого радушного приема. Публика отблагодарила режиссера овациями. В России «Дитя погоды» выходит в прокат 31 октября.