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Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Анна Семенович и другие артисты поздравили Муз-ТВ с 23-летием

26 октября в Кремле прошел праздничный концерт «День рождения Муз-ТВ. 23 года в эфире!». Телеканал поздравили Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Анна Семенович и другие артисты. 
Ольга Бузова
Ольга Бузова

Муз-ТВ празднует день рождения! Музыкальному телеканалу исполнилось 23 года! По этому случаю в Государственном Кремлевском дворце прошел праздничный концерт, в котором приняли участие артисты, чьи клипы чаще всего ротируются в эфире. 

Так, в этот вечер на сцену вышли Ольга Бузова, Стас Михайлов, группа Artik & Asti, Глюкоза, Анна Семенович, Ирина Дубцова, Юлианна Караулова, Елка, Бьянка, группа IOWA, Джиган и многие другие исполнители.

Группа IOWA
Группа IOWA

Ведущими праздничной программы стали две звездные пары: Ирина Дубцова и Андрей Разыграев, а также Юлианна Караулова и Артем Шалимов. В этот вечер со сцены прозвучало немало поздравлений, а из зрительного зала стекался океан цветов.

Генеральный директор Муз-ТВ Арман Давлетяров поблагодарил зрителей за многолетнюю любовь, а артистов — за доверие. После концерта звезды собрались на афтепати, чтобы продолжить празднование в честь телеканала. Вечеринка закончилась далеко за полночь: танцы, смех и, конечно, песни не прекращались до самого утра.

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27 октября 2019
Текст Саша Белая
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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30 Комментариев





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