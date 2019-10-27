Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Анна Семенович и другие артисты поздравили Муз-ТВ с 23-летием

26 октября в Кремле прошел праздничный концерт «День рождения Муз-ТВ. 23 года в эфире!». Телеканал поздравили Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Анна Семенович и другие артисты.

Ольга Бузова

Муз-ТВ празднует день рождения! Музыкальному телеканалу исполнилось 23 года! По этому случаю в Государственном Кремлевском дворце прошел праздничный концерт, в котором приняли участие артисты, чьи клипы чаще всего ротируются в эфире.



Так, в этот вечер на сцену вышли Ольга Бузова, Стас Михайлов, группа Artik & Asti, Глюкоза, Анна Семенович, Ирина Дубцова, Юлианна Караулова, Елка, Бьянка, группа IOWA, Джиган и многие другие исполнители.

Группа IOWA

Ведущими праздничной программы стали две звездные пары: Ирина Дубцова и Андрей Разыграев, а также Юлианна Караулова и Артем Шалимов. В этот вечер со сцены прозвучало немало поздравлений, а из зрительного зала стекался океан цветов.

Генеральный директор Муз-ТВ Арман Давлетяров поблагодарил зрителей за многолетнюю любовь, а артистов — за доверие. После концерта звезды собрались на афтепати, чтобы продолжить празднование в честь телеканала. Вечеринка закончилась далеко за полночь: танцы, смех и, конечно, песни не прекращались до самого утра.