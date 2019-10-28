Дарья Глушакова впервые вышла в свет после скандального развода с супругом

На днях Инна Жиркова открыла новое пространство своего бренд-ателье MiloMilo. Поддержать супругу футболиста пришли ее звездные подруги, в числе которых была замечена и Дарья Глушакова.

Подруги поддержали Инну Жиркову на открытии ее бренд-ателье

Около месяца назад бренд-ателье Инны Жирковой MiloMilo переехало из особняка в историческом центре Москвы в двухэтажное пространство в престижном районе на Ходынке. Теперь к услугам покупательниц не только шоурум, но и производство по пошиву одежды.

На днях состоялось официальное открытие: Инна устроила девичник с шампанским, десертами и примеркой нарядов.

Поддержать Жиркову пришли ее подруги — в основном бывшие и нынешнии жены футболистов, с которыми ее связывает многолетняя дружба. Так, поздравили Инну с открытием Виктория Лопырева, Мария Погребняк, Юлия Барановская, Милана Тюльпанова, Лариса Павлюченко, Юлия Самедова и другие.

Инна Жиркова и Виктория Лопырева

В числе гостей была замечена и Дарья Глушакова — это ее первый выход в свет после скандала вокруг бракоразводного процесса с Денисом Глушаковым. Напомним, футболист обвинил жену в неверности, после чего она сделала то же самое, предъявив доказательства, а затем подав заявление на развод. Процесс сопровождался взаимными оскорблениями, угрозами, исками и апелляциями. В феврале Глушаковы официально стали свободными, но суды еще продолжаются.

На празднике у Инны Дарья выглядела счастливой, из чего можно сделать вывод, что она не переживает по поводу развода. Вечер в кругу подруг вообще получился веселым: у девушек была возможность не только примерить понравившиеся платья, но и заказать пошив наряда по собственному эскизу.