Ольга Ушакова, Влад Лисовец, Ингрид Олеринская и другие звезды на «Неделях каннского кино»

28 октября в кинотеатре «Москва» состоялось открытие юбилейных пятых «Недель каннского кино». Первый фильм в рамках события оценили Ольга Ушакова, Илья Бачурин, Ингрид Олеринская и другие звезды.

Ольга Ушакова

Для многих поклонников авторских фильмов осенью наступает одно из самых долгожданных событий — «Недели каннского кино». В течение 14 дней у зрителей кинотеатра «Москва» есть возможность увидеть картины-участницы Каннского кинофестиваля на языке оригинала с русскими субтитрами.



28 октября был дан старт уже пятым, юбилейным, «Неделям». Событие посетили Ольга Ушакова, Влад Лисовец, Ингрид Олеринская, Илья Бачурин, Кристина Шаповалова, Константин и Ольга Андрикопулосы, Ростислав Хаит и другие звезды.

Открывал фестиваль фильм «Малыш Джо» — первая англоязычная работа австрийки Джессики Хауснер. Мировая премьера картины состоялась в мае — на 72-ом Каннском кинофестивале. В российский же прокат фильм выйдет 21 ноября.