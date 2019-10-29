Ольга Ушакова, Влад Лисовец, Ингрид Олеринская и другие звезды на «Неделях каннского кино»

Для многих поклонников авторских фильмов осенью наступает одно из самых долгожданных событий — «Недели каннского кино». В течение 14 дней у зрителей кинотеатра «Москва» есть возможность увидеть картины-участницы Каннского кинофестиваля на языке оригинала с русскими субтитрами.
28 октября был дан старт уже пятым, юбилейным, «Неделям». Событие посетили Ольга Ушакова, Влад Лисовец, Ингрид Олеринская, Илья Бачурин, Кристина Шаповалова, Константин и Ольга Андрикопулосы, Ростислав Хаит и другие звезды.
Открывал фестиваль фильм «Малыш Джо» — первая англоязычная работа австрийки Джессики Хауснер. Мировая премьера картины состоялась в мае — на 72-ом Каннском кинофестивале. В российский же прокат фильм выйдет 21 ноября.