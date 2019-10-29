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Ольга Ушакова, Влад Лисовец, Ингрид Олеринская и другие звезды на «Неделях каннского кино»

28 октября в кинотеатре «Москва» состоялось открытие юбилейных пятых «Недель каннского кино». Первый фильм в рамках события оценили Ольга Ушакова, Илья Бачурин, Ингрид Олеринская и другие звезды. 
Ольга Ушакова
Ольга Ушакова

Для многих поклонников авторских фильмов осенью наступает одно из самых долгожданных событий — «Недели каннского кино». В течение 14 дней у зрителей кинотеатра «Москва» есть возможность увидеть картины-участницы Каннского кинофестиваля на языке оригинала с русскими субтитрами. 

28 октября был дан старт уже пятым, юбилейным, «Неделям». Событие посетили Ольга Ушакова, Влад Лисовец, Ингрид Олеринская, Илья Бачурин, Кристина Шаповалова, Константин и Ольга Андрикопулосы, Ростислав Хаит и другие звезды. 

Открывал фестиваль фильм «Малыш Джо» — первая англоязычная работа австрийки Джессики Хауснер. Мировая премьера картины состоялась в мае — на 72-ом Каннском кинофестивале. В российский же прокат фильм выйдет 21 ноября. 

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29 октября 2019
Текст Саша Белая

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ушакова как девочка

  • Как Лисовец постарел((

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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