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Вторая женщина-миллиардер в России Татьяна Бакальчук представила светской Москве своего мужа

5 ноября в ресторане Birds на 84-м этаже башни ОКО состоялся благотворительный ужин, организованный фондом «Друзья». В числе звездных гостей была замечена и Татьяна Бакальчук, которая посетила светский раут вместе с супругом Владиславом.
Гор Нахапетян, Дмитрий Ямпольский, Ян Яновский, Аида Гарифуллина, Ингеборга Дапкунайте и Иван Ургант
Гор Нахапетян, Дмитрий Ямпольский, Ян Яновский, Аида Гарифуллина, Ингеборга Дапкунайте и Иван Ургант

В 2015 году три товарища — Гор Нахапетян, Ян Яновский и Дмитрий Ямпольский — основали благотворительный фонд «Друзья», который направлен на то, чтобы помочь индустрии филантропии в России стать профессиональнее. 

5 ноября учредители фонда собрали своих друзей, чтобы рассказать им о результатах трехгодичной деятельности, планах на будущее и важных новостях. Светский ужин прошел в ресторане Birds на 84-м этаже башни ОКО, а основной идеей мероприятия стал полет. 

Гостей встречал перформанс от творческого союза Collab.Lab. Трое художников — Григорий Рахмилович, Мария Бродская и Борис Бровков — в режиме реального времени расписывали большое полотно изображениями парящих в небе белоснежных птиц. 

Так, в «полет» вместе с основателями фонда отправились Ксения Собчак и Константин Богомолов, Наталья Давыдова, Александр Семин, Оксана Бондаренко, Михаил Зыгарь и многие другие.

На ужине также были замечены Владислав и Татьяна Бакальчуки: вторая женщина-миллиардер в России и основательница интернет-магазина Wildberries крайне редко посещает светские рауты, а уж вместе с супругом мы видим ее чуть ли не впервые. Отметим, что Татьяна и Владислав — очень эффектная пара. 

Владислав и Татьяна Бакальчуки, Ян Яновский
Владислав и Татьяна Бакальчуки, Ян Яновский

После того, как гости заняли свои места за столами, слово взял председатель Попечительского совета фонда Иван Ургант, который, кстати, также посетил мероприятие вместе с супругой Натальей Кикнадзе. Шоумен поблагодарил собравшихся и отдельно поздравил Ксению Собчак, которая решила провести свой день рождения с «Друзьями».

Музыкальным сюрпризом для гостей стало выступление Аиды Гарифуллиной — члена Попечительского совета фонда. Солистка Венской государственной оперы исполнила арию Лауретты из оперы Пуччини «Джанни Скикки» и Moon River из фильма «Завтрак у Тиффани». Завершился вечер не менее пронзительным выступлением: на сцене блистала певица Таллана Габриэль. 

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06 ноября 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Пресс-служба

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Давыдова она же тетя, очеридно не по случаю оделась! какое-то экстремальное мини на благотворительном мероприятии (явно у нее комплексы! Другие кстати довольно классически одеты

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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