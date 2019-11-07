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Это «Норма»: романтичная Лопырева, дерзкая Собчак и строгая Шнурова на премьере спектакля, который всеми силами пытались сорвать

6 ноября во «Дворце на Яузе» прошла премьера спектакля «Норма» Максима Диденко по роману Владимира Сорокина. Показ посетили Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Бондарчук, Матильда Шнурова и другие звезды.
Наталья Давыдова и Ксения Собчак
Наталья Давыдова и Ксения Собчак

Светская Москва продолжает посещать осенние премьеры. 6 ноября звезды встретились во «Дворце на Яузе» на показе спектакля Максима Диденко «Норма», ставшего первой премьерой сезона в Театре на Малой Бронной, которым теперь руководит Константин Богомолов. 

Оценили синтез музыкального, танцевального, перформативного и диджитального искусств Ксения Собчак, Матильда Шнурова, Виктория Лопырева, Игорь Булатов, Светлана Бондарчук, Эвелина Хромченко, Аглая Тарасова и другие знаменитости. Гостей лично встречал и провожал в зал Константин Юрьевич.

Виктория Лопырева
Виктория Лопырева

Интересным в этот вечер был не только спектакль, но и аутфиты звездных красавиц. Так, Лопырева блистала на красной дорожке в синем мини-платье, Собчак выбрала черный брючный костюм с глубоким волнующим декольте, а Шнурова предпочла более закрытый образ, позируя фотографам в джинсах, джемпере с высоким горлом и прямом пальто. 

Премьера спектакля Диденко вызвала небывалый ажиотаж: на подъезде к «Дворцу на Яузе» образовалась пробка, а во время сбора гостей непонятно откуда появились активисты с плакатами, требующие запретить постановку.

Как и предсказывал Константин Богомолов, во время представления «Норму» также пытались сорвать, однако актеры очень здорово обыграли этот момент. Несмотря ни на что, премьера состоялась, причем — с большим успехом.  

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07 ноября 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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