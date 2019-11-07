Ирина Шейк пришла на премию в мужском костюме-тройке и затмила Ким Кардашьян в кожаных ботфортах

В Музее современного искусства в Нью-Йорке состоялась премия журнала WSJ Innovator Awards, которая отмечала заслуженными наградами инноваторов — людей, привнесших в свою сферу деятельности что-то новое и уникальное. Все взгляды гостей были прикованы к Ирине Шейк — модель выбрала крайне интересный наряд.

Канье Уэст и Ким Кардашьян

6 ноября в Музее современного искусства в Нью-Йорке состоялась премия журнала WSJ Innovator Awards. Лауреатами стали инноваторы — люди, которые придумали что-то новое в своей сфере деятельности: в музыке, моде, дизайне и так далее.



Так, почетными наградами были отмечены актер и комик Эдди Мерфи, актриса Джулианна Мур, креативный директор Burberry Риккардо Тиши и другие умельцы.

Награждали лауреатов тоже известные личности: Ким Кардашьян и Канье Уэст, Джиджи Хадид, Бетт Мидлер, Ирина Шейк и многие другие.

Шейк, кстати, вместо привычного глазу платья на этот раз выбрала неожиданный аутфит — самый настоящий мужской костюм-тройку Burberry, дополнив его клатчем в тон и туфлями на каблуке.

Ирина Шейк

Джиджи Хадид тоже предпочла наряд от Риккардо Тиши, но выбрала более женственный вариант — нежно-голубое платье миди с объемными рукавами.

Наряды от Риккардо также выбрали и Ким Кардашьян, Канье Уэст, Крис Дженнер и другие гости мероприятия. Впрочем, ничего удивительного: Тиши назвали главным фэшн-инноватором, за что он получил награду Fashion Innovator Award, а Burberry выступил спонсором мероприятия.



Ким подчеркнула свои формы джинсовым комплектом и ботфортами, а ее супруг пришел в классическом костюме и высоких сапогах. Интересное модное решение.