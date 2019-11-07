Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Ирина Шейк пришла на премию в мужском костюме-тройке и затмила Ким Кардашьян в кожаных ботфортах

В Музее современного искусства в Нью-Йорке состоялась премия журнала WSJ Innovator Awards, которая отмечала заслуженными наградами инноваторов — людей, привнесших в свою сферу деятельности что-то новое и уникальное. Все взгляды гостей были прикованы к Ирине Шейк — модель выбрала крайне интересный наряд.
Канье Уэст, Ким Кардашьян
Канье Уэст и Ким Кардашьян

6 ноября в Музее современного искусства в Нью-Йорке состоялась премия журнала WSJ Innovator Awards. Лауреатами стали инноваторы — люди, которые придумали что-то новое в своей сфере деятельности: в музыке, моде, дизайне и так далее.

Так, почетными наградами были отмечены актер и комик Эдди Мерфи, актриса Джулианна Мур, креативный директор Burberry Риккардо Тиши и другие умельцы.

Награждали лауреатов тоже известные личности: Ким Кардашьян и Канье Уэст, Джиджи Хадид, Бетт Мидлер, Ирина Шейк и многие другие.

Шейк, кстати, вместо привычного глазу платья на этот раз выбрала неожиданный аутфит — самый настоящий мужской костюм-тройку Burberry, дополнив его клатчем в тон и туфлями на каблуке.

Ирина Шейк
Ирина Шейк

Джиджи Хадид тоже предпочла наряд от Риккардо Тиши, но выбрала более женственный вариант — нежно-голубое платье миди с объемными рукавами. 

Наряды от Риккардо также выбрали и Ким Кардашьян, Канье Уэст, Крис Дженнер и другие гости мероприятия. Впрочем, ничего удивительного: Тиши назвали главным фэшн-инноватором, за что он получил награду Fashion Innovator Award, а Burberry выступил спонсором мероприятия.

Ким подчеркнула свои формы джинсовым комплектом и ботфортами, а ее супруг пришел в классическом костюме и высоких сапогах. Интересное модное решение.

Перейти к обсуждению 8


07 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Крис Дженнер, Ирина Шейк, Ким Кардашьян, Канье Уэст

Реклама

8 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Почему обязательно кто-то кого-то затмил? У каждой женщины свой стиль, который им идет.

  • Очень понравился наряд Ким!!!

  • Гость

    Очень понравился наряд Ким!!!

    Особенно свисающий левый бок!!!!!

  • Отлично Ирина выглядит, куда там до неё той Ким. Ира кстати, утёрла носы тем, кто кричит на каждом углу, что она безвкусно одевается. А выглядит при этом хорошо)

  • Главное, чтобы костюмчик сидел, а он сидит!

  • Канье улыбается. Такое бывает?)))

  • Подумалось, что "изменщику" Куперу очень пошел бы костюмчик, в котором Ирина появилась. Прямо вот его стиль )) Кстати, Гага дала интервью, в котором честно рассказала, что все их ванильные сцены был чисто промоушн фильма и постановка от и до.

  • Мне не очень понравился костюм на Ире. Песочный не для ее цветотипа, мне кажется. Цельный образ не получился. Хотя сшит хорошо, и сидит хорошо, и вообще стильно. Но хочется какой-то другой цвет с сочетании с ее темными волосами и.... даже не знаю, аксессуары какие-то, что ли .. чего-то не хватает. А Карадашьян.. она и есть, кардашьян, что с нее взять. Попа в сапогах. Урoдливо как обычно.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.